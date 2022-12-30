伊藤潤二快閃店進駐華山 從VR走進恐怖世界

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（中央社記者王寶兒台北30日電）日本漫畫家伊藤潤二以「富江」、「人頭氣球」等恐怖作品深植人心，伊藤潤二快閃店今天起登場，現場設置VR裝置，讓觀眾宛如進入漫畫世界，與伊藤潤二筆下角色在虛擬世界相見。

伊藤潤二快閃店展場專案設計企劃Amy今天向中央社記者表示，VR裝置像是帶觀眾搭上「靈魂列車」，就像帶領人走迷宮，途中會看見許多取自「伊藤潤二精選集」動畫影集中的經典角色，「最後有驚悚結尾」。

伊藤潤二快閃店今天開幕並開放VR作品體驗，現場觀眾不時隨著情節推進而放聲尖叫。而快閃店除周邊商品販售部外，另外規劃不同展區讓伊藤潤二粉絲重溫作品情節，例如入口放置多顆氣球，並畫上人臉，令人能聯想到「人頭氣球」。

走過展場裡的漫畫隧道，則可以看見伊藤潤二筆下著名角色富江及雙一的特區。展覽還自日本空運多組富江的專屬道具，還原富江於原作中不同死亡面貌的場景。

Amy表示，Netflix明年將推出「伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事」動畫影集，此次快閃店藉由陳設多組經典漫畫人物，讓粉絲能為動畫開播前回味一番。

伊藤潤二快閃店即日起於華山文創園區中1A登場至2023年3月19日。（編輯：張芷瑄）1111230