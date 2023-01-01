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癸卯年將至 故宮南院「喜迎瑞兔」展登場

2023/1/1 09:53
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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）新的一年為農曆癸卯年也是兔年，即日起至4月初故宮南院規劃「喜迎瑞兔」展，展件包括明代「（傳）唐寅畫嫦娥奔月」等5件作品，件件精彩，呈現兔子在古畫中的各式樣貌。

國立故宮博物院書畫文獻處助理研究員浦莉安告訴中央社記者，新的一年為農曆癸卯年，「卯」所對應的生肖動物就是兔子，古時兔子被認為是祥瑞的象徵，因此在故宮南院翰墨空間展館規劃「喜迎瑞兔」特展。

浦莉安說，展件包括漢代「狗追兔」畫像石拓片、元代「秋景戲嬰」、明代「（傳）唐寅畫嫦娥奔月」、清代「喬松臥兔」及「天問」等5件作品，呈現兔子在古畫中的各式樣貌。

浦莉安指出，「（傳）唐寅畫嫦娥奔月」畫中天空明月高照，嫦娥佇立於月桂樹前，懷抱兔子。畫中人物服飾精雅，衣紋線條方折勁挺，設色清麗。兔子轉頭的姿態生動，兔耳內細小的血管分支也仔細地被描繪出來，顯現畫家細緻的觀察力。

另外，清代「喬松臥兔」是乾隆時期宮廷畫家楊大章所繪，這件作品完成於乾隆36年（西元1771年）。描繪冬季白雪覆蓋大地，兔子瑟縮地坐臥於大石後，暫避寒冷。全幅景致層次分明，臥兔、右側的常綠松樹，以及坡石上的紅葉，為畫面妝點色彩，也為寒日帶來一絲生機。

浦莉安表示，兔子因有著靈動鮮活討喜的樣貌，一向為歷代畫家所喜愛，常於畫中與花鳥、人物相伴出現。此外，兔子的形象也常出現於月亮相關傳說中，例如古時星象天文圖中的月輪兔、西王母身旁的搗藥兔，或是著名的「嫦娥奔月」神話，均可見到兔子的蹤影。

故宮南院說，「喜迎瑞兔」展即日起展至4月5日，歡迎到院賞析。（編輯：管中維）1120101

#浦莉安
#故宮南院翰墨空間展館
#故宮南院
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