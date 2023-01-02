布袋戲黃海岱123歲冥誕 學子操偶展現薪火相傳

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布袋戲國寶黃海岱123歲冥誕，雲林縣政府2日在雲林布袋戲館舉辦紀念儀式，現場國中生以傳統鑼鼓的後場配樂搭配布袋戲演出，展現台灣布袋戲傳承與新活力。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年1月2日

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（中央社記者黃國芳雲林縣2日電）今天是布袋戲國寶黃海岱123歲冥誕，雲林縣政府在雲林布袋戲館舉辦紀念儀式，展出黃海岱手稿、戲偶、劇本，現場國中生以傳統鑼鼓配樂搭配布袋戲演出，展現薪火相傳。

雲林縣長張麗善出席致詞表示，今天是黃海岱123歲冥誕，為表彰黃海岱對布袋戲傳承、保存及發揚卓越貢獻，自2007年起特定黃海岱生日為「雲林布袋戲日」，藉由舉辦活動，緬懷黃海岱傳藝精神，也勉勵後輩藝師將掌中技藝傳承下去。

紀念活動由虎尾國中精彩布袋戲表演掀開序幕，國中生以傳統鑼鼓的後場配樂搭配布袋戲演出，展現台灣布袋戲傳承與新活力。

張麗善指出，布袋戲對雲林縣是非常重要的文化，從傳統文化到現在數位科技的傳承，黃海岱家族扮演非常重要的角色，目前的金光國際多媒體、霹靂國際多媒體，更將布袋戲傳承延續發揚光大。

張麗善說，為延續黃海岱傳藝精神，縣府推動布袋戲深入中小學校園，透過老師技藝操偶、技術、口白故事傳承，現有70多所學校、1萬多名學生正在學習布袋戲，從中為傳統布袋戲文化孕育培養更多人才。

她表示，縣府積極打造「布袋戲傳習中心」，預計今年可完工啟用，傳習中心對推廣布袋戲傳統藝術及偶戲產業發展極具重要性，未來將布袋戲傳統文化與國際偶戲接軌。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，文觀處啟動布袋戲大師影像紀錄計畫，今天藉由布袋戲日的場合首次公開「布袋戲人間國寶－黃俊雄」紀錄短片精華，未來可充實布袋戲傳習中心典藏資源。另外，每年都會辦理國際偶戲節，讓「台灣意象」布袋戲文化邁向國際舞台。

雲林布袋戲館內「紀念布袋戲國寶－黃海岱展覽」中，展出黃海岱手稿、戲偶、劇本，民眾可感受黃海岱超過一世紀的風華歲月，農曆新年期間也將在布袋戲館舉辦一系列活動。（編輯：郭諭儒）1120102

布袋戲國寶黃海岱123歲冥誕，雲林縣政府2日在雲林布袋戲館舉辦紀念儀式，現場國中生掌中操偶並搭配傳統鑼鼓演出，展現薪火相傳。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年1月2日