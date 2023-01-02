ART FUTURE將登場 學術力加入策展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北2日電）由當代新銳藝術展區、現當代藝術展區及亞洲新星獎組成，第5屆ART FUTURE將於6日登場，今年另外邀請東海大學美術系、台南應用科技大學版印中心加入策展，以學術力增添展會亮點。

ART FUTURE藝術未來博覽會由大苑藝術主辦，以亞洲當代藝術視野出發，並以培力亞洲新銳藝術為目標。大苑藝術發布新聞稿表示，今年ART FUTURE近40間藝廊、藝文單位參展，另規劃科技藝術特展「元域漫遊者－類比數位的生存手則」。

本屆參展藝廊呈現作品題材多元，例如傳承藝術中心將展出藝術家蔡函庭油畫作品，以芙蓉菊發想，取其避邪護佑的傳統象徵。99°藝術中心則帶來藝術家宮敬婷的作品，以膠彩作為媒材，解構中國古代經典文物「山海經」。

國璽藝術將展出藝術家曹文瑞的油彩作品「似曾相視」，曹文瑞以森美術館作為創作的想像空間，將安迪．沃荷（Andy Warhol）、皮特．蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian）與KAWS等藝術家，融合一件作品中，讓不同藝術家能跨越時空同台展出，以超現實畫面闡述當今現實與虛擬世界的模糊界線。

大苑藝術表示，ART FUTURE藝術未來博覽會規劃與財團法人失親兒基金會合作，期盼以「夢想品格計畫」讓失親兒能有更多的藝術教育體驗。

第5屆ART FUTURE藝術未來博覽會將自6日起於君悅酒店10樓展出至8日。（編輯：張雅淨）1120102