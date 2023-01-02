揭捕捉跳動音符幕後 視覺設計師為演唱會注入靈魂

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歌后張惠妹的ASMR演唱會螢幕環繞整個台北小巨蛋，演唱會動畫設計師邱煥升表示，光是算圖就是大工程。（聲動娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 112年1月2日

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）後疫情時代，一度停擺的演唱會產業再次熱絡，音樂重返觀眾身邊這刻，還有群將跳動音符實體化、為演唱會注入靈魂的視覺設計推手。第125期「文化+雙週報」透過專訪3組設計職人，揭開聽覺、視覺雙重體驗幕後。

一場演唱會的誕生，除了站在舞台上的歌手，幕後支撐的製作團隊更不可忽視，在歌手背後烘托全場氛圍的影像，為觀眾打造難忘的視覺饗宴。「我常會形容音樂像是麵，我們就是醬汁，都要緊緊巴著麵條或音樂。」去年替天后張惠妹打造ASMR演唱會的資深動畫設計師邱煥升，如此形容音樂與視覺設計關係。

邱煥升指出，當歌手團隊有了構想、主題和歌單後，視覺設計師在演唱會中後期加入，從零開始構思畫面配置。歌手和音樂是撐起演唱會的骨幹，視覺設計是血肉，動畫則是讓音樂活起來的靈魂，能讓麵條變得有滋味，也用畫面讓理念更為深刻。

被譽為「五月天御用設計團隊」的必應創造團隊，每年跟著樂團五月天南征北討世界巡演。資深視覺設計統籌陳彥志分享，大家對於視覺設計的想像就是「畫面感」，但事實上，畫面感只占他們工作的3、4成，有更多時間得思考如何與節目、歌曲、情緒做結合，還得考慮展演場域與攝影轉播鏡位。

陳彥志解釋，「畢竟LED螢幕是有亮度的，亮度就會影響到現場空間；有更多時候，我們不只是在做畫面，更像在做體驗設計」，例如2017年他們為五月天「人生無限公司」演唱會設計的火箭發射影像，特別與舞台組搭配，在發射瞬間噴出濃濃煙霧，「真假煙霧結合，讓整個舞台從2D變成3D，很像真的要往上飛」。

演唱會視覺設計更像空間展演的集大成，設計的軟體底子和現場操作的硬體功力在身，踏出小巨蛋外依舊是搶手人才。「做事設計」就曾連續多屆擔任總統府國慶建築光雕秀、台北101跨年煙火的現場影像執行。

「文化+雙週報」透過專訪3組演唱會影像視覺設計團隊：「拾荒工作室」創辦人邱煥升、「做事設計」創辦人卓威志、劉乃瑋與李正皓，以及「必應創造」視覺設計統籌陳彥志與郭曉汝，試圖捕捉跳動音符，帶觀眾抽離現實走進視覺「烏托邦」，盼大家今年再踏進演唱會，痛快聆聽喜愛的歌手歌聲之際，也別忘了好好「看」場演唱會。（編輯：張雅淨）1120102