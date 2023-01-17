松山文創拆解BATH意涵 推菸廠男澡堂活化創新展

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松山菸廠男澡堂經過松山文創園區活化創新後，保留原有古蹟澡堂磁磚，空間設計則充滿未來感；園區也規劃以澡堂文化為主軸的常設展「THE BATH微型展」，盼呈現男澡堂歷史發展及活化創新過程。（松山文創園區提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月17日

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（中央社記者王寶兒台北17日電）松山文創園區名列Google地圖2022年全球10大熱搜文化景點排行榜，此園區前身為松山菸廠，至今有86年歷史，處處是故事；松山文創園區推出特展，呈現菸廠閒置男澡堂活化創新過程。

松山文創園區發布新聞稿表示，松山菸廠10年前轉型成為松山文創園區，園區近年來也積極透過設計讓空間與古蹟歷史對話，打造成為新舊融合的創意蘇活區，如過去菸廠時期的男澡堂，保留原有的古蹟澡堂磁磚，2020年底成為空間「遇．場P_L_A_C_E」。

隨台灣燈會即將登場，松山文創園區也規劃以澡堂文化為主軸的常設展覽「THE BATH微型展」，拆解BATH單字為Begin起點、Advance推進、Transform轉化、Hope希望，並以此為展覽元素，期望呈現男澡堂的歷史發展及活化創新的過程。

此外，因大巨蛋工程已經封閉10年的松菸大道，過去在菸廠時期是正式對外迎賓大門，去年夏天已再度開啟，讓來往遊客可直接從光復南路側進入園區；為呈現古蹟場域活化再運用，松山文創園區也邀請「Theout studio無制設計工作室」操刀，打造藝術裝置作品「徑光The Passage」，在歷史建物的邊緣，安插可以駐足的空間。

設計團隊在光復南路入口與菸廠路入口的交界處，搭建一座小徑，從大巨蛋方向徒步出入園區時，可從林蔭小徑穿越曾經的景觀水池，以及與菸廠歷史建築共存的自然生態，鋪石道路與金屬幾何架構上則設計有燈光裝置，可以觀賞白天至黑夜的光影變化。

「THE BATH微型展」即日起於松山文創園區男澡堂展出至2月28日。（編輯：陳仁華）1120117