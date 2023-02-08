重現布袋戲經典「站頭」 陳錫煌藝生接力演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國寶布袋戲大師陳錫煌（中）推出「傳統精選『站頭』演出計畫」，由年輕藝生接力演出精華版，11、12日將在台北課廳演創空間演出。（陳錫煌傳統掌中劇團提供）中央社記者邱祖胤傳真 112年2月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北8日電）布袋戲經典戲碼曾在台灣留下精彩紀錄，是珍貴的人類文明遺產，國寶布袋戲大師陳錫煌推出「傳統精選『站頭』演出計畫」，由年輕藝生接力演出精華版，重現當年風華。

「站頭」指包括布袋戲、歌仔戲等傳統戲演出時，為了回應現場可能產生各種變化，因而發展出一些套路及段子，用來排列拆解、靈活組合，可說是精華中的精華。

陳錫煌接受中央社記者採訪時表示，由於現代人生活習慣和娛樂方式改變，加上對台語越來越不熟悉，動輒1、2小時的傳統劇碼較難以讓現代人親近了解，因此從眾多劇目中選出6部經典「站頭」，濃縮為30分鐘呈現，並由年輕一輩布袋戲藝生輪番演出。

本次計畫由陳冠霖、陳韋佑、李奕賢、陳啟豐、蕭孟然等人演出，後場音樂由林昱宏、顏子軒、蔡婷如、湯政甥、陳品伃等人擔任。6齣經典包括「濟公傳之降妖傳」、「濟公傳之鬧萬花山」、「精忠岳傳之牛頭山」、「白馬寺」、「小八義-八卦連環陣」、「火雲洞」等戲碼。

其中「濟公傳之降妖傳」描述濟公與梅花道長合力降伏黑樹老妖的過程，劇中可見鬥寶、鬥智、鬥道行的橋段，透過傳統鑼鼓弦琴等樂器演奏烘托，堆疊劇情的高潮起伏。「濟公傳之鬧萬花山」描述濟公為救徒弟小悟禪，前往萬花山力抗邵華風與八魔，此劇著重於武打，仙拚仙高潮不斷。

「火雲洞」描述唐三藏遭紅孩兒擄走，孫悟空、豬八戒、沙悟淨前往迎救的驚險過程，本劇可見孫悟空騰雲駕霧、跳窗、吐火、武打等橋段，還能看到由陳錫煌純手作的精緻動物偶在舞台上活靈活現。

「小八義-八卦連環陣」描述「水滸傳」後代對抗權奸，為營救受困的唐鐵牛，義士連手使出渾身解數，本劇看點包括阮英智騙銅頭鐵羅漢，以及大破八卦連環陣，詼諧細膩與武打橋段兼具。

「精忠岳傳之牛頭山」描述岳飛與金兀朮交鋒，兩軍互有往來，岳飛沉著穩健，岳雲意得志滿，牛皋固執剛強，考驗主演一人分飾多角、對聲情變化的掌握。

「白馬寺」描述狄仁傑出巡遇民眾攔轎喊冤，查案卻查到武則天情人頭上，審案過程緊湊懸疑，透過前場主演與後場樂師緊密配合，展現刺客深夜行動與武打戲的節奏。

陳錫煌「傳統精選『站頭』演出計畫」將於11、12日在台北課廳演創空間演出。（編輯：張雅淨）1120208