漫畫家狼七操刀「鬼家人」前傳 一探同志成長事

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（中央社記者王寶兒台北8日電）電影「關於我和鬼變成家人的那件事」將於10日上映，beanfun!漫畫星邀請金漫獎得主狼七合作，透過網路漫畫「關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前」敘說電影角色前傳故事。

「關於我和鬼變成家人的那件事」描述恐同男警吳明翰誤撿地上紅包，被迫和鬼老公毛邦羽冥婚的故事。狼七擅長生活寫實題材，此次在漫畫中以毛邦羽生前故事為核心，敘說他與奶奶間的深厚感情，還有生前不能表露性取向但又渴望伴侶的內心世界。

beanfun!漫畫星由橘子集團營運。橘子集團今天發布新聞稿表示，電影「關於我和鬼變成家人的那件事」自2022金馬影展閉幕首映後口碑討論不斷。看好電影娛樂內容話題，beanfun!漫畫星取得金盞花大影業與伯樂影業IP授權，開創全新故事軸線並請狼七操刀電影原創漫畫，預計共6話，28日上線。

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beanfun!漫畫星今天也先釋出漫畫「關於我和鬼變成家人的那件事：在我變成鬼之前」書封與角色設定圖。橘子集團表示，透過漫畫能回顧男閨蜜如何調教毛邦羽放膽撩男人，一探青澀同志新手爆笑成長史，還能揭曉毛邦羽與準老公吳明翰早已天註定的姻緣線。

橘子集團預告，今年也將陸續推出「我在便利商店撿到一隻男神」廣播劇、恐怖大作「人面魚：紅衣小女孩外傳」等跨域改編作品，加速台灣原創或合作夥伴IP跨域內容產業應用。（編輯：龍柏安）1120228