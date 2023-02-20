詹朴創立品牌10週年 時裝秀說東西方之旅故事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北20日電）從台灣邁向倫敦時裝週，再從倫敦時裝週返回起點，服裝設計師詹朴創辦品牌APUJAN滿10週年，今天再度於倫敦時裝週官方日程推出秋冬時裝系列，以主題「遙遠的另一端」呼應心路歷程。

APUJAN於台北NUZONE展演空間舉辦「遙遠的另一端」（The Other End of Nowhere）數位時裝秀影片首映，影片取經自東方經典文學「西遊記」，從孫悟空隨唐三藏前往西域的路程發想，邀請演員姚愛寗及顏毓麟分別飾演案件委託者及搜查者並追尋大元（林艾璇）。

詹朴致詞表示，「遙遠的另一端」主軸就像是時裝秀的公路之旅，透過姚愛寗及顏毓麟的視角歷經一場場時裝秀，有很多信封組成的洋裝、書頁印成的布料、織到一半的毛線等，有點浪漫又感傷的元素，「就好像是說我們從東方到西方的過程，品牌從西方回到家鄉的過程。」

詹朴說，「遙遠的另一端」又不只是一個公路之旅，而能延伸為人與人之間、心與心之間遙遠的另一端。回顧APUJAN從在倫敦時裝週的小秀場開始，連續20季，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代則從倫敦回到台北，實體秀展也轉為影像傳遞，「終於有勇氣說我們是一個服裝品牌」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「遙遠的另一端」數位時裝秀影片中，可從出演演員顏毓麟、源少年服裝看見APUJAN近年開展的男裝支線。大量的針織緹花、原創印花圖騰也呼應「西遊記」元素，融入猴子、桃子、白馬、樹、山形，結合雲和雲朵中的城市等意象。

「遙遠的另一端」數位時裝秀影片由逆光電影陳寶旭擔任監製，陳寶旭表示，時裝秀影片與拍攝電影、戲劇有很大的不同，服裝對電影製作來說很重要，但不會是最關鍵的元素，時裝秀則要呈現服裝主題，聚焦服裝細節、模特兒身上配件等，是很大的學習。（編輯：管中維）1120220