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故宮南院展嬰祖丁鼎 228連假吸引萬人參觀

2023/3/1 17:47（3/1 18:01 更新）
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故宮南院1日指出，人氣國寶展目前展出「嬰祖丁鼎」將展至12日，14日起換展「翠玉白菜」；228連假期間，共吸引超過2萬人觀展。中央社記者蔡智明攝 112年3月1日
故宮南院1日指出，人氣國寶展目前展出「嬰祖丁鼎」將展至12日，14日起換展「翠玉白菜」；228連假期間，共吸引超過2萬人觀展。中央社記者蔡智明攝 112年3月1日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）重要古物嬰祖丁鼎228連假在故宮南院展出，尺寸及重量都居故宮博物院青銅器典藏之冠，吸引萬人參觀，其浮雕獸面為商末周初特色，器內壁有銘文「嬰祖丁」三字具歷史價值。

故宮南院今天告訴中央社記者，人氣國寶展目前展出嬰祖丁鼎至3月12日，14日將換展翠玉白菜。228連假吸引超過2萬人觀展。

故宮南院說，嬰祖丁鼎原陳設於清朝皇宮養心殿，高85公分、重約95公斤，尺寸及重量都居國立故宮博物院青銅器典藏之冠，浮雕獸面具有商代晚期或西周初年的特色，2019年經文化部指定為重要古物。

故宮南院表示，嬰祖丁鼎內壁銘文「嬰祖丁」三字明顯，首字「嬰」，為一族氏銘文，既像圖案，又具文字性質，為一正面人形頸戴貝飾的象形。「祖丁」指的是祭祀對象，也就是器主的祖先。「嬰祖丁」三字銘文甚具歷史價值。

故宮南院強調，嬰祖丁鼎在清代時陳設於皇帝辦公的養心殿入口，位置顯眼，可見當時受到皇帝的重視與喜愛。此次展出策展人特別設立「給小朋友」的看板，告訴參觀幼童什麼是鼎，鼎外面的浮雕為「饕餮」紋路。

依據文化部文化資產局網站資料，嬰祖丁鼎為故宮博物院典藏銅器藏品中最巨者，於商周銅器量體中亦屬前茅。頸部和柱足的浮雕獸面為商末周初特色，器壁寬厚，腹略鼓，三柱足向內微束，全器形制磅礡，線條柔和，呈穩重典雅之感。（編輯：謝雅竹）1120301

故宮南院1日指出，人氣國寶展目前至12日展出「嬰祖丁鼎」，文物內壁有銘文「嬰祖丁」3字，具歷史價值，228連假期間吸引超過2萬人造訪參觀。中央社記者蔡智明攝 112年3月1日
故宮南院1日指出，人氣國寶展目前至12日展出「嬰祖丁鼎」，文物內壁有銘文「嬰祖丁」3字，具歷史價值，228連假期間吸引超過2萬人造訪參觀。中央社記者蔡智明攝 112年3月1日
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