協調逾20年終將修復 北市草山御賓館估115年完工

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）北市古蹟「草山御賓館」為先總統蔣中正、時任考試院長孫科住所，歷經20多年協調後，在今天啟動修復工程，預計民國115年完工，主體工程預計投入新台幣1億3600萬元。

文化局今天舉行草山御賓館修復工程開工典禮，文化局表示，草山御賓館在87年指定為直轄市定古蹟，但因古蹟修復費用龐大、土地產權複雜，使修復程序難以啟動。

文化局表示，在歷經協調及各單位多年溝通後終於達成共識，由國發會委託文化局進行古蹟修復，並由文化部文資局補助修繕經費，預計投入1億3600萬元，並預計於115年完工。

草山御賓館興建於西元1923年前後，作為接待日本裕仁皇太子所建。文資委員李乾朗指出，當時台灣不少地方都為了接待裕仁皇太子而大興土木，但皇太子行程繁忙根本沒空去，草山御賓館則是裕仁皇太子真的有停留過的地方，歷史意義重大。

而民國時期，著名建築師王大閎則增建洋房，草山御賓館除作為先總統蔣中正來台後首處住所外，也曾作為時任考試院院長孫科住所，其歷史橫跨日本時期與國民政府時期，極具文化價值。

文化局指出，草山御賓館的洋館及日本家建物呈現和洋折衷建築風格；洋房卻呈現簡潔現代主義風格造型，並外觀搭配斬石子工法匠藝，使建物兼具日式木構造、屋瓦傳統工法與現代建築特殊匠藝的多樣性。

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李乾朗表示，過去現勘時曾看到建物傾頹破敗、甚至難以進入，忍不住說了「古蹟第一爛」這種重話，今天看到各單位終於凝聚共識、跨出修復文化資產的第一步，非常欣慰。

文化局表示，北市府從來不以建造時間、族群、規模大小來判斷建物是否有文資價值，而是注重文化資產的文化意義、歷史價值及真實性；北市府也期待國發會未來確認草山御賓館營運方向後，能讓古蹟充分活化利用，並與草山周邊文化資產共同串聯。（編輯：張銘坤）1120309