明華園總團「東海鍾離」週末登場 歷時35年八仙到齊

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明華園總團年度大戲「東海鍾離」11日、12日將在衛武營國家藝術文化中心歌劇院開演，兩場門票皆已完售；9日在衛武營舉辦彩排記者會，會後並接受媒體訪問。中央社記者林巧璉攝 112年3月9日

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）明華園總團年度大戲「東海鍾離」週末在衛武營國家藝術中心歌劇院震撼開演，兩場票房完售。從1987年「蓬萊大仙」到2022年「東海鍾離」，歷經35年「明華園八仙」終於到齊。

全劇為台灣民間熟悉的蓬萊八仙中「漢鍾離」成仙的故事，也是明華園總團最具代表性的「八仙傳奇系列」壓軸戲碼。從1987年推出的八仙系列首部「蓬萊大仙」，到這次的「東海鍾離」，歷經35年「明華園八仙」終於到齊。

明華園總團今天在衛武營舉辦彩排記者會，演員孫翠鳳、陳昭賢、陳昭婷等人齊聚演出精彩片段。明華園首席編導陳勝國表示，明華園的八仙故事，著重在平凡人如何歷經劫難、正向面對到克服難關走向成仙之路。

陳勝國說，「東海鍾離」主題是「選擇／抉擇」，在艱困COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間相信大家都面對很多抉擇，希望藉由神仙的抉擇，鼓勵世人勇敢面對困境。

「東海鍾離」由明華園當家小生孫翠鳳與陳昭賢共同飾演鍾離權，兩代小生不同的角色詮釋。女主角陳昭婷在兩代小生的對手戲中，展現表演功底。母女3人劇中飆戲，一展傳承力道，跨世代演出的火花。

孫翠鳳多年來投入傳承工作，媒體聯訪時她表示，不同世代的演員在舞台上碰撞、磨合找到平衡點，共同成就圓滿的演出，帶給觀眾看歌仔戲的樂趣，這是不同世代演員的共同目標。

這齣戲受疫情影響延宕近1年，明華園總團長陳勝福表示，重新巡演要面對排練、檔期和宣傳成本提高等，但也有更充裕時間重新檢視作品，不僅調整演出陣容，在布景道具上也優化升級。像是劇中修行千年的「白鹿仙」，以成年麋鹿體型等比例製作，為了讓白鹿仙更加生動，重新設計製作、修改了數十次。

陳勝福說，「八仙」是明華園表性的作品，長達35年的創作時間，即便台上演員已從第二代到第四代，還有很多年輕優秀演員加入。在製作上依舊延續明華園傳統，每一場戲都要給創造驚喜，讓大家百看不厭。

陳昭賢也身兼此劇製作人，她說，這次製作結合輕時尚，為環保盡一份心力。舞台效果結合傳統歌仔戲的「機關變景」特效，以幾何圖形打造全新極簡、寫意的蓬萊仙島。明華園即使老字牌，但不斷推陳出新、重視傳承，這次演出小鹿的幼童就是自己的孩子，對演員來說別具意義。

衛武營藝術總監簡文彬說，歌仔戲是南部最重要的表演形式之一，衛武營雖然年輕，但與明華園的淵源從2010年動土那天起就連結不斷。從2019年啟用首年的「龍城爭霸」、到2020年「鯤鯓平卷」、2022年「海賊之王—鄭芝龍傳奇」，幾乎年年到衛武營表演。（編輯：孫承武）1120309

明華園總團年度大戲「東海鍾離」週末在衛武營國家藝術中心歌劇院開演，9日舉辦彩排記者會，現場帶來精彩片段，舞台效果結合傳統歌仔戲的「機關變景」特效，以幾何圖形打造全新極簡、寫意的蓬萊仙島。中央社記者林巧璉攝 112年3月9日