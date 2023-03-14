睽違33年班貝格交響樂團訪台 同時揮灑德式精準捷克奔放

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）睽違33年，德國班貝格交響樂團再訪台灣。此團由一群二戰後離開捷克後流亡德國的音樂家創團，至今已成世界頂尖樂團，不僅有德式樂團的精準，還加上捷克文化基因的自由奔放。

巴哈靈感文化協會理事長梁秀玲接受中央社記者訪問時表示，德國有許多交響樂團包括柏林愛樂、慕尼黑愛樂等都非常傑出，班貝格交響樂團（Bamberger Symphoniker）也是其中之一，雖然在台灣知名度沒有其他樂團高，推票也辛苦，但她仍希望「班貝格之音」能讓更多台灣樂迷品味與認識。

邦貝格交響樂團前身是1940年在捷克成立的「布拉格德意志愛樂管弦樂團」，以德裔移民為主體，由凱爾伯特．約瑟夫（Keilberth Joseph）擔任指揮；1945年二次大戰終結，戰敗的德國人被驅逐出捷克，這群流亡音樂家1946年落腳於巴伐利亞的邦貝格郡，更名為「邦貝格交響樂團」。

多年來班貝格交響樂團以歌唱性音色著稱，屢獲國際古典樂評唱片大獎，樂團溫暖中帶著灑脫的波西米亞風格，與嚴謹著稱的德國名團顯然不同，這也是樂團引以為傲的獨特傳統；包括辛諾波里（Giuseppe Sinopoli）、沙瓦利許（Wolfgang Sawallisch）到艾森巴哈（Wallydore Eschenbach）等知名指揮都曾客席。

2004年起，班貝格交響樂團創立馬勒國際指揮大賽，首屆金牌正是即將接任紐約愛樂的古斯塔沃．杜達美（Gustavo Dudamel）；大賽至今每3年舉辦1次，現在擔任德國波鴻交響樂團音樂總監的台灣指揮莊東杰，也曾拿到馬勒國際指揮大賽第二名，奠定了莊東杰在歐洲的指揮起點。

近年來樂團足跡遍布琉森、愛丁堡、柏林、倫敦等歐洲主要音樂節；2013年全球紀念德國偉大作曲家華格納誕辰200週年活動，班貝格交響樂團受邀在瑞士琉森音樂節上演華格納恢弘巨作「尼伯龍根的指環」，實力不言可喻。

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這次訪台，將由首席指揮雅各．胡薩（Jakub Hrusa）領軍樂團120人，在台灣演出3場，小提琴家陳銳（Ray Chen）則擔任獨奏，與樂團合作孟德爾頌與布魯赫的小提琴協奏曲；3天音樂會各有重心，3月21日在台北國家音樂廳將以布魯克納「交響前奏曲」揭開序幕，此曲曾經佚失一世紀之後出土，深具紀念性。

3月22日同樣在國家音樂廳，樂團將首演李蓋悌稀世名曲「給100台節拍器的交響詩」，舞台上將擺放100台節拍器，持續7到10分鐘，直到最後一個節拍器完成點擊，隨即進入布拉姆斯「第四號交響曲」，充滿藝術實驗感；3月25日在高雄衛武營音樂廳則演出得意之作德弗札克「第九號交響曲（新世界）」。（編輯：陳仁華）1120314