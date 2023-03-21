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政治受難者鍾逸人辭世 史哲表哀悼

2023/3/21 17:05（3/21 17:23 更新）
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在228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人，於1月14日因肺積水住進醫院，並於19日晚間在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲。（廖建超提供）
在228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人，於1月14日因肺積水住進醫院，並於19日晚間在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲。（廖建超提供）
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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）二二八事件見證者之一，帶領「二七部隊」對抗威權政府的鍾逸人於3月19日辭世，享嵩壽103歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，感念鍾逸人

鍾逸人小檔案

  • 出生：1921年12月17日
  • 學歷：東京外語學校（現為東京外國語大學）肄業
  • 經歷：二七部隊長、作家
  • 228事件時台中青年組成民軍二七部隊，當年26歲的和平日報記者鍾逸人擔任部隊長領導，被稱為「永遠的部隊長」。曾被捕判刑15年，刑滿又被管訓2年，一生堅持台灣獨立
  • 1991年參與廢除刑法100條運動
  • 1993年起陸續出版「辛酸六十年」 （上、下集）、「辛酸六十年（續篇）火的刻痕：鍾逸人後228滄桑奮鬥史」、「此心不沉：陳篡地與二戰末期台灣人醫生」等書，曾獲第18屆台灣文學家牛津獎、巫永福文學獎、吳濁流文學獎
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為台灣民主無私無悔的奉獻，國家人權博物館向前輩鍾逸人致敬，感恩他多年來參與人權館活動，讓年輕世代深刻認識台灣的民主歷程，拓展國民的人權視野。

鍾逸人1921年出生於台中市，就讀東京外國語學校法文科期間，曾以涉嫌「治安維持法」遭監禁約一年。出獄後返台，結識文協時代知識人王添灯、連溫卿等人。

1945年二次世界大戰結束後，鍾逸人擔任楊逵「新生活促進隊」隊長及三民主義青年團幹部，並成為三青團「和平日報」記者。

1947年二二八事件爆發，當年26歲的鍾逸人整合台中各地蜂起的隊伍，於干城營區組成民軍「二七部隊」並被推任為部隊長。

二七部隊維護社會治安並保衛中台灣民眾的安全，最終在南投埔里「烏牛欄之役」後解散，鍾逸人輾轉逃亡期間，在汐止被捕，以「共同首謀意圖顛覆政府而著手實行」唯一死罪起訴，最後死裡逃生，判刑15年。鍾逸人在1964年獲釋。

獄後鍾逸人與昔日戰友共同研發綠藻事業，卓然有成，1980年代在作家李喬等人的鼓勵下，執筆傳遞二二八親身經歷，出版回憶錄且寫作不輟，曾獲台灣文學家牛津獎、巫永福文學獎、吳濁流文學獎等文學獎項。

多年來鍾逸人積極於各地巡迴演講，為台灣民主抵抗威權統治的歷史留下見證，直到生命最後一刻，仍心繫土地勉勵年輕世代。

鍾逸人曾於2015年受邀擔任人權館人權講堂講師，為青年學子講述「從二七部隊到政治黑牢」，後續更收錄於「打破暗暝見天光」專書。

國家人權博物館表示，鍾逸人前輩一生抵抗威權的風骨，以及為民主拚搏的堅毅身影，值得台灣社會共同紀念與省思。（編輯：李亨山）1120321

#鍾逸人
#二七部隊
#國家人權博物館
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