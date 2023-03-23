宋光清指揮TSO管樂團 重新編曲演出「國旗歌」

（中央社記者趙靜瑜台北23日電）長號名家宋光清將客席指揮TSO管樂團，帶來「老派佬：古典與爵士相約在二戰」音樂會，聚焦一戰到二戰多首名曲。宋光清也將演奏長號，帶來大家耳熟能詳重新編曲的「國旗歌」。

宋光清接受中央社專訪表示，這次邀約編曲家改編黃自的「國旗歌」，加上小調跟轉調，多了點音樂的自由。宋光清說，他去聽美國海軍陸戰隊樂隊演出，一定會先演美國國歌，非常有國家感，也很好聽，「我希望『國旗歌』也可以帶給台灣樂迷這種感覺。」

宋光清表示，一戰到二戰期間在歐洲生根的古典音樂，一路橫跨大西洋到了爵士樂萌芽的美國，這些不同文化元素相互撞擊；再加上兩次大戰中間稍歇將近25年期間，人類深受衝擊也深切反省，有了這些動人的樂曲，他希望這些經典曲目能讓樂迷懷舊之外，也感受戰爭帶來的意義。

宋光清從小跟著母親學琴，後來改學長號，贏得台灣音樂比賽長號演奏第一名，赴美就讀琵琶第音樂院、波士頓大學等校畢業，返國考上國家交響樂團（NSO）長號首席。2017年離開工作11年的NSO，成為周杰倫演唱會長號演奏家，持續全球巡演；也長年舉辦音樂營與大師班作育英才。

宋光清說，當時決定離團被樂壇長輩「罵翻」，覺得他太衝動，「事實上疫情這3年，我也曾經小小後悔，覺得在一個組織至少還有固定月薪，但那個後悔只維持很短一段時間。這3年收穫遠比想像得多，會省思、會尋找機會，是藝術的本質支持著我，我覺得一切的安排都是最好的安排。」

這次回來擔任台北市立交響樂團（TSO）管樂團客席指揮，宋光清說，他大砲習性依舊，只是方式變得比較婉轉，「新生代的音樂家對於音樂的思考跟我們有明顯不同，我希望給他們一些刺激，老的、經典的還是有很多好東西，值得大家一再聆聽、一再學習。」

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這場音樂會其他曲目，還包括作曲家柯普蘭（Aaron Copland）的「眾人信號曲」為宣告二戰結束而寫；顧爾德（Morton Gould）的「美國禮讚」氣勢雄壯；葛林傑（Percy Grainger）的「殖民地之歌」聽起來很像蕭泰然的台灣音樂；最後則以蓋希文（George Gershwin）的名曲「一個美國人在巴黎」作結束。

TSO管樂團「老派佬：古典與爵士相約在二戰」音樂會將於3月25日舉行，地點在台北中山堂中正廳。（編輯：張雅淨）1120323