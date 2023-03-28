高雄文資月活動 11場館推文資體驗獻給孩子們

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市文化局4月推出2023文資月系列活動，跨8個行政區串聯11個文資場館。高雄市逍遙園兒童節連假推出「兒童樂逍遙」活動，可體驗竹編、花道、和菓子等日式親子手作、市集、日本繪本劇場。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄28日電）4月18日是國際古蹟遺址日，高雄市文化局4月推出2023文資月系列活動，特別獻給孩子們，跨8個行政區串聯11個文資場館，今年1月開放的台塑王氏昆仲公園也有多場活動、導覽。

高雄市政府文化局發布新聞稿表示，配合兒童節，這次也加入兒童元素，策畫「時光偵探－獻給兒童的文資」主題，以童趣方式說歷史，在打狗英國領事館、逍遙園、旗山生活文化園區、鳳儀書院等場館推出系列活動。

文化局長王文翠表示，高雄市面海靠山，有豐厚歷史底蘊，擁有超過百處文化資產，去年推出「文博遶境」，受到熱烈支持，也顯示大家對高雄土地故事的熱愛。

王文翠說，4月是屬於國際古蹟遺址的月份，今年文化局首年擴大舉行文資月活動，就是獻給孩子們，期許文化資產教育可以向下扎根，藉由走讀、講座、表演、手作體驗等活動，讓孩子用不同角度去探索歷史故事。

文化局表示，逍遙園是高雄近期文資修復的亮點，日式建築與庭園見證日治時期文化，兒童節連假推出「兒童樂逍遙」活動，可體驗竹編、花道、和菓子等日式親子手作、市集、日本繪本劇場。

另外，打狗英國領事館是全國最完整19世紀領事官邸，推出「皇家小偵探－瘋狂下午茶派對」活動，只要購票入場就可打扮成愛麗絲夢遊仙境角色，在英式風情的領事館與花海中穿越童話故事當個皇家小偵探，完成任務即可獲得小禮品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

旗山車站整個4月推出「一旗同樂－童玩體驗」活動，以套圈圈、沙包等童玩闖關，體驗屬於旗山文化資產的故事；旗山生活文化園區在4月1、2日推出「哈囉！南島語族」闖關活動與「旗鼓學堂」講座。

文化局指出，推出活動的場館包括打狗英國領事館、逍遙園、旗山生活文化園區、鳳儀書院、鳳梨工場、左營東門等，主題包括考古遺址、原住民文化、古蹟建築、產業發展等；更多文資月活動訊息，請上高雄文化資產網https://heritage.kcg.gov.tw/。（編輯：陳仁華）1120328