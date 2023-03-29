廢油管當屋架建材 苗栗公館出磺坑礦場修復展特色

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苗栗縣公館鄉出磺坑礦場是世界現存最古老且還在生產的油礦區之一，縣府29日宣布啟動文化景觀第2階段修復工程，其中採修部木工廠內可見當年屋架是以「廢油管」作為建材。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月29日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗公館出磺坑礦場是世界現存最古老且還在生產的油礦區之一，縣府啟動文化景觀第2階段修復工程，其中採修部木工廠將沿用以「廢油管」作為屋架建材，見證在地產業特色。

苗栗縣政府文化觀光局今天透過新聞稿表示，出磺坑再造歷史現場2.0計畫「北寮文化景觀整體修復第2階段工程」明天將辦理開工儀式，主要項目包括昔日的採修部木工廠、防空洞、解說牌、欄杆及駁崁整體文化景觀修復工程，預計明年初完工。

文觀局指出，縣府108至109年間執行「出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」，完成文化景觀區內「北寮舊辦公室」、「舊重機具維修庫」及「四號宿舍」、「六號宿舍」、「八號宿舍」等5棟歷史建築修復工作，110年再獲得中央補助新台幣9300萬元，執行再造歷史現場2.0「苗栗出磺坑油礦歷史現場再現計畫」，預計投入2063萬元進行出磺坑北寮文化景觀區域之修復。

文觀局指出，這次主要修復項目中，採修部木工廠的屋架是以「廢油管」作為建材，這在其他產業設施較少見，也是出磺坑礦場文化景觀一大特色，修復工程會沿用「廢油管」建材，予以除鏽、重新上漆，重現獨特歷史風貌。

文觀局長林彥甫表示，出磺坑是台灣少見歷經清末、日治、戰後3個時期的油礦場，融合台灣不同時期的開採技術、族群、地域等產業設施，也反映客家人文及石油產業發展相互揉合而成的文化景觀特色，縣府於民國97年將出磺坑登錄為法定文化景觀。

林彥甫說，期盼修復工程能完整呈現出磺坑文化景觀區域內的景觀風貌，與北寮5棟歷史建築的再利用發展得以串聯，文觀局也會規劃工地導覽活動，以及打開場域與文化資產空間的成果展示等系列推廣活動，落實文化資產教育。（編輯：李錫璋）1120329