紙刻藝術家魏少君屏東展出 傳遞生態保育意識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

紙刻藝術家魏少君長期關注自然議題，藉由精湛刀工讓各種動植物躍然紙上，即日起在屏東美術館推出「Mother Earth 大地的母親–魏少君紙刻展」，盼透過創作傳達對生態環境的關懷。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）紙刻藝術家魏少君細膩刀工讓動植物躍然紙上，作品首度在屏東美術館展出，展名「大地的母親」，創作9種台灣瀕危動物，期待喚起大眾重視自然生態保育與友善環境。

魏少君說，展出40多件作品，以「大地的母親」為名，意指居住的地球如同母親，萬物在此被孕育、滋養與保護。創作的穿山甲、台灣黑熊、歐亞水獺、諸羅樹蛙、觀霧山椒魚、台灣狐蝠、環頸雉、革龜、藍鯨、金龜、石虎以及八色鳥等瀕危動物，內容相當精彩。

展覽以「大地的母親」（Mother Earth）為展名，指涉我們居住的地球充滿能量，一切生物在此被滋養，如同一位母親。魏少君刻出一件件動物，都是有意識地去連結自然，在她的精細刻畫下，大象、海龜、鯨魚等動物影像，在光影之間宛如看見幾百年來動物與人類在地球上生活處境變化。

魏少君長期關注自然議題，目前在東海大學社會學系兼任助理教授，自學紙藝術，透過紙材纖維肌理、光線投影，展現個人直觀、柔軟與開放的創作特質。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魏少君以刀為畫筆，遊走於平面與立體間，創作主題大都與自然界生態相關，透過對各種野生動物觀察，讓創作過程與論述，保持與自然連結的意識；另方面也透過刻畫動物姿態，還原自己兒時喜愛動物的初心。

此外，在縣府文化處安排下，魏少君1月間前往三地門地磨兒國小進行剪紙教學，60多名孩童的作品將在展場裡一起呈現，也將跟魏少君的作品互相輝映，一起展現大地之母的豐富繽紛。展期到6月11日止。（編輯：孫承武）1120331