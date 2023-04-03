坂本龍一辭世 以音樂鼓勵武漢往事在中國被憶起

（中央社記者吳柏緯上海3日電）日本音樂大師坂本龍一3月28日辭世，不少中國樂迷在微博等社群平台上哀悼。2020年2月底COVID-19疫情爆發之初，坂本龍一以音樂鼓勵武漢的往事，也再被提起。

與癌症奮鬥多年的日本音樂大師坂本龍一於3月28日在東京都內一家醫院病逝，享壽71歲。除了「俘虜」（Merry Christmas Mr. Lawrence）的主題曲，也因替電影「末代皇帝」製作配樂而在中國廣為人知。

2日晚間，坂本龍一辭世的消息傳出後，不少中國的樂迷湧入坂本龍一的官方微博留言悼念，並如同和朋友談話一般，分享是因為什麼作品而認識坂本龍一，以及坂本龍一對於自己的人生產生什麼樣的影響。此外，坂本龍一在2020年2月時，以音樂鼓勵武漢的往事也被重提，演出影片也再次在社群平台上轉傳。

根據香港經濟日報報導，2020年2月，板本龍一與北京798藝術區的尤倫斯當代藝術中心合作，參加一場線上音樂會，這場音樂會累計超過百萬人觀看。當時人在美國的坂本龍一，藉由多種樂器帶來一場約30分鐘的演出。

報導提到，坂本龍一在演出時特意使用印有「中國武漢製造」字樣的吊鈸，並且在演出尾聲時以中文說出「大家加油」。雖然坂本龍一當時並沒有說明這項安排的理由，然而外界解讀是展現關懷並鼓勵當時因疫情而封城的武漢，直播當下不少收看的網友紛紛留言「武漢加油」。

除了用音樂為武漢民眾打氣的往事，2019年接受騰訊節目「十三邀」的訪談影片也被中國網友找了出來並轉傳。

坂本龍一在節目中與中國音樂人張有待對談時提到，自己的音樂是有一條不能跨越的界線，例如在沖繩存在美軍駐軍的問題、在福島存在核外洩問題，「然而政府計畫在明年（2020）舉行奧運，我認為這次錯誤的，因此即便我被要求為奧運做些什麼，我都是拒絕的。這就是那條線，我必須在一些事情上維持堅定。」（編輯：邱國強）1120403