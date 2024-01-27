百老匯音樂劇「西貢小姐」5月全台巡演 直升機搬上舞台呈現越戰場景

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）20世紀大型百老匯音樂劇四大名劇之一「西貢小姐」將首度訪台，巡演北中南四城。此劇與「悲慘世界」、「貓」及「歌劇魅影」齊名，今年5月來台的巡演製作是全球唯一演出版本。

主辦單位寬宏藝術發布新聞稿表示，「西貢小姐」與其他音樂劇不同之處在於逼真的舞台場景，屆時劇院舞台上空將會聽見轟隆聲響，直升機以寫實比例從天而降；劇中工程師幻想美國夢，搭上豪華車輛登場，背景是巨大的自由女神頭像，也將觀眾宛如置身紐約時代廣場，感受音樂劇的強大感染力。

寬宏藝術2003年起引進音樂劇「貓」，2009年引進「歌劇魅影」，2024年推出由金牌製作人卡麥隆．麥金塔許（Cameron Mackintosh）攜手澳洲GWB娛樂製作公司全新製作的音樂劇「西貢小姐」。這個巡演版本從2023年1月起已經在澳洲掀起風潮，5月巡演台灣，台灣音樂劇迷終可一圓觀看之夢。

「西貢小姐」講述越南女子金（Kim）與美國軍官克里斯（Chris）之間的淒美愛情故事，在西貢淪陷的悲劇時刻被迫分離，揪心的音樂勾勒出兩人的愛恨交纏，也讓「西貢小姐」成為百老匯歷久不衰的表演。

「西貢小姐」原版於1989年在倫敦西區首演，至今榮獲3座東尼獎、2座奧利佛獎等多項殊榮。卡麥隆．麥金塔許製作的版本之一2014年曾在倫敦首演，吸引全球3800萬人次觀賞。

這次澳洲巡演版演員都是一時之選，其中尚恩．麥力．摩爾（Seann Miley Moore）飾演工程師，艾比蓋兒．阿德里亞諾（Abigail Adriano）飾演金（Kim），奈格爾．哈克（Nigel Huckle）飾演克里斯（Chris）。以交響樂團做現場演奏，演繹多首包括「我心中的電影」、「美國夢」等經典曲目。

百老匯全本音樂劇「西貢小姐」5月31日到6月2日在高雄衛武營，6月8日到9日在台中國家歌劇院，6月14日到16日在台南文化中心，6月22日到30日在台北國家戲劇院演出。（編輯：李亨山）1130127