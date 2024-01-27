鬼故事大師司馬中原辭世 獲頒總統褒揚令

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）鬼故事大師、作家司馬中原4日辭世，享耆壽92歲，今舉行告別式，文化部政務次長李靜慧代表頒贈總統褒揚令，由司馬中原家屬共同代表受贈。

根據文化部發布新聞稿，司馬中原本名吳延玫，1933年2月2日生，1949年隨國民政府軍隊來台，1962年自軍中退役後，專事寫作，並在電視台主持靈異節目，包括「今夜鬼未眠」、廣播節目「午夜奇譚」等，奠定其「鬼故事大師」的稱號。

新聞稿指出，司馬中原由於年少時期輾轉流離的參戰經驗，特別善於描繪現實的殘酷與鮮明的人物，他的創作以小說為主，兼及散文、傳記，行文融合史詩性與抒情性，又不乏濃厚的鄉野傳奇色彩。

司馬中原曾自述，「作者先要背負歷史和民族的重量，然後筆下始能產生重量」，他的史詩性小說以山河戀為經，以中日戰爭與國共之戰為緯，襯托出人性的正邪之爭；抒情作品則散見於短篇小說與散文集；鄉野傳奇作品數量最為龐大，兼有鄉野、懷舊、武俠、「聊齋」式狐鬼異聞等題材。

司馬中原曾獲第一屆全國青年文藝獎、教育部文藝獎、十大傑出青年金手獎、第一屆十大傑出榮民獎、聯合報小說獎特別貢獻獎、國家文藝獎、中國文藝協會榮譽文藝獎章等獎項。

文化部表示，司馬中原在國立台灣文學館籌備時期即慷慨捐贈手邊豐富手稿及收藏，包括小說「湘東野話」、「龍飛記」、「劫嬰記」、「糗事一籮筐」等百餘件作品手稿及圖書，並長期支持、積極參與文學活動。

此外，司馬中原為人樂天幽默，所到之處總是談笑風生、妙語如珠，廣受讀者大眾歡迎，其辭世帶給文壇無限追思。（編輯：李亨山）1130127