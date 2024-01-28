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花蓮新城噶瑪蘭紀念公園 供族人後代尋根感念

2024/1/28 11:33（1/28 12:46 更新）
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花蓮新城鄉嘉里村溪畔公園周邊曾是噶瑪蘭族開墾世居的聚落，新城鄉長何禮臺（前排左5）表示，為避免文化變遷等因素讓鄉親族人遺忘歷史，鄉公所特別規劃噶瑪蘭紀念公園，並設置高6.5公尺的意象柱。（花蓮新城鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 113年1月28日
花蓮新城鄉嘉里村溪畔公園周邊曾是噶瑪蘭族開墾世居的聚落，新城鄉長何禮臺（前排左5）表示，為避免文化變遷等因素讓鄉親族人遺忘歷史，鄉公所特別規劃噶瑪蘭紀念公園，並設置高6.5公尺的意象柱。（花蓮新城鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 113年1月28日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）全台噶瑪蘭族人約1500多人，花蓮新城鄉嘉里村溪畔公園周邊曾是噶瑪蘭族開墾世居的聚落，鄉公所體現重振瀕危族群文化，讓族人後代有尋根感念所在，特別設置噶瑪蘭紀念公園。

新城鄉公所發布訊息表示，依據內政部戶政司2023年人口統計，噶瑪蘭族總人口約1572人，僅占全台原住民族總人口數的0.3%，人數相當稀少，其中新城鄉噶瑪蘭族人數為105人，因此公所在正名過程中，以體現瀕危族群重振文化為主軸，透過豐富多元文化族群底蘊，讓噶瑪蘭族後代有尋根感念場域。

鄉長何禮臺表示，18世紀末漢人侵墾宜蘭後，導致噶瑪蘭族往南遷徙，在19世紀中葉於花蓮平原加禮宛，也就是新城鄉嘉里村溪畔公園周邊，曾是噶瑪蘭族開墾世居的聚落；追溯1878年加禮宛戰役，噶瑪蘭族於此建立聚落距今約有140年，其歷史與文化也得以在今天永續保存並流傳。

為避免因文化變遷等因素使鄉親族人遺忘，鄉公所特別規劃噶瑪蘭紀念公園，以完善保存遷徙最終落戶嘉里村所在地紀念性，工程總經費新台幣1250萬元，花東基金補助900萬元、縣政府補助200萬元、公所自籌150萬元。

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新城鄉公所原民所長曾秀英指出，地名是先民的腳印、歷史的縮影與血淚證據，從地名能窺見地方開發史及蹤跡，「噶瑪蘭族Kebalan紀念公園」蘊含歷史面、地理面、文化面、情感面等意義，希望喚醒鄉親及噶瑪蘭族人對先民緬懷、敬意，以及孩提時的記憶，進而凝聚共同社區意識。

新城鄉公所說明，噶瑪蘭紀念公園於2022年3月經行政院農業委員會核定花東地區永續發展基金計畫，2023年1月開工，10月底竣工。依據當地須美基溪河川治理計畫線堤頂人行道高度，新設懸臂式人行道長440.5公尺、寬度1.5公尺，彩色欄杆總長889公尺，鋪面採用噴花地坪，噶瑪蘭族意象柱高6.5公尺、直徑2公尺。（編輯：陳仁華）1130128

#何禮臺
#噶瑪蘭族人
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