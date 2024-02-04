詩人簡政珍變臉詩 新作與舊作交錯再現神祕

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）詩人、學者簡政珍出版新詩集「變臉詩」，同步收錄新作加上「變臉」舊作，簡政珍在書序中表示，他想呵護那個「在兩個現實巨變中『神祕再現』的思緒」。

新書發表會3日在台北紀州庵文學森林舉行，簡政珍與清大華文研究所所長丁威仁對談。簡政珍在會中表示，詩要呈現一個觀念時，觀照者跟觀照點非常重要，如果兩者貼得太近，變得很貼身，有時會讓人很難為情，太遠的話又會變得沒感情，「遠近的調適是一項很重要的美學」。

丁威仁在會中表示，簡政珍的詩不是只有聽感的韻律，也有讀感的韻律，那個「讀感韻律」其實是意象語意的共鳴；詩集裡用「新作」加上「變臉」改寫舊作，改寫也是精選的雙重呈現，這對寫詩的人而言帶來啟發。

簡政珍在會中特別談到細節，他表示，詩人在呈現一首詩時，有時會覺得看來看去都差不多，但其實就像觀察一處空間，只要往右挪一步，所看到的天際線就完全不一樣，有時候看起來平凡，但是往右挪一步就忽然看見彩虹。

根據聯合文學出版社發布新書資訊，「變臉詩」比以往的詩集都更凸顯簡政珍的詩心，帶著原本具備的哲學思辨、反諷暗喻、極富生命力等特點，整體從難懂的空白填寫走到能懂的情感流動。特別之處在於第二輯以「變臉」為核心，改寫舊作，讓舊作煥然一新，若同時比較舊作便可察覺兩種不同感受的意象呈現。

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簡政珍在詩集序中表示，「新作並不意謂對舊作的否定，而是以另一種新的面目作為時間落差下空間的迴響。藉由兩首詩的並存，我想呵護那個在兩個現實巨變中『神祕再現』的思緒。」

簡政珍為台灣大學外文研究所碩士，美國奧斯汀德州大學英美比較文學博士。曾任中興大學外文系專任教授、系主任，「創世紀詩刊」副總編輯兼主編，亞洲大學人文社會學院院長，以及外文系講座教授。曾獲創世紀詩刊詩獎、美國的大學博士論文獎、行政院新聞局金鼎獎。（編輯：張雅淨）1130204