紀錄片「受威脅的民主紀實」 表達對台灣民主的愛

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（中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電）法台雙國籍導演尚若白最新紀錄片「台灣：受威脅的民主紀實」入圍第30屆維蘇亞洲國際影展紀錄片競賽。他告訴中央社，影片是他對台灣民主示愛的方式，並向觀眾傳達，台灣用不同方式存在國際。

第30屆維蘇亞洲國際影展（FICA）今天登場，台灣受邀為主題國，呈現自戒嚴時期到新生代導演的一系列電影。

2019年已獲得中華民國國籍的法籍導演尚若白（Jean-Robert Thomann）長期觀察台灣文化、政治，他最新紀錄片「台灣：受威脅的民主紀實」（Taïwan, chronique d'une démocratie menacée，暫譯）獲得肯定，入圍紀錄片競賽。

紀錄片以2021年四大公投及2022年台中第二選區立委補選林靜儀對上顏寬恒為主軸，跟拍造勢活動，並訪問民進黨林靜儀和國民黨立委林奕華，展現台灣地方選舉文化以及對民主暗流湧動的時刻威脅。

尚若白5日接受中央社電話訪問時提到拍攝此片的目的。他表示，近年來國際媒體常形容台灣是「熱點」、「下個戰爭地」，推演不同的中國出兵時間點。他告訴記者，「若不幸真的發生最壞狀況，即中國併吞台灣，台灣民主將不復存在。我想紀錄一場地方選舉，聆聽立委對台灣民主的想法」。

影片於2021到2023年間拍攝，此時台灣民主一邊遭受攻擊，一邊獲得國際社會支持。他說：「我想為成熟的台灣民主政體留下紀錄，這是我對台灣民主表達愛的方式。」

尚若白指出，台灣雖持續失去邦交國，能見度卻不斷增加。「台灣成功地展現還有另一種在世界舞台存在的方式；除了欲在聯合國有席次之外，還有另一種存在方式，透過國會連結、文化和經濟交流，用創意的軟實力推廣台灣」。

他觀察，這幾年國際有目共睹，許多人都了解到台灣經濟、戰略的重要性。他說，「希望法國觀眾看了紀錄片後，不僅更了解台灣，也會想進一步認識台灣」。

尚若白不僅出鏡，更親自擔綱旁白，他在影片中說道：「習近平的中華人民共和國歷史上從未統治過台灣一分鐘，卻拒絕承認我在台灣見證的一切：社會的前進、民主解放、制度與認同的本土化」。

他強調，中國所做的不是「所謂的統一，中華民國是主權國家，中國的計畫就是要『併吞』台灣」。

他認為，台灣民主的威脅不僅來自外在，也來自台灣內部，並引用林靜儀在影片中所言，指出中國威脅是利用民主來嘗試破壞民主，因言論自由，民主制度下每個人都可以有聲音，不能噤聲。因此，面對中國企圖傷害台灣民主的有組織攻擊，如何向民眾示警是很重要的。

尚若白觀察，台灣民主制度目前並未因中國長年內外夾擊而削弱，「台灣政治有透明度，媒體也在監督，人民有話就說」。

但他強調風險存在，全球民主都遭受到社群媒體、假消息的挑戰，「這個威脅在台灣更加嚴重，年輕人沈迷於TikTok和小紅書，透過小紅書認識這個世界」。

來自法國的他以外部角度觀察，發現台灣政治非常不合理的現象。

他告訴記者，造勢場合上，國民黨常形容蔡英文政府「獨裁政府」，他認為，文字是有意涵的，須謹慎使用。「國民黨在野，批評政府、政策沒問題，但不能只要有問題就立刻說政府『獨裁』，這只會削弱民主」。

當他聽到台灣年輕人抱怨「政府很獨裁」，都讓他大感困惑，「他們受影響，這不是民主辯論，這是刻板誇飾，作為政治領袖要有責任感」。

尚若白認為，台灣民主的一大問題，就是辯論並不健康和冷靜。社群媒體操控輿論，某些政治人物火上澆油，簡化辯論。但他也強調，雖有瑕疵，「台灣仍是美好的民主模範，尤其在亞洲」。

導演近距離觀察選舉文化，對背後議題深有所感，包括台灣宗廟對動員的重要性、造勢所費不貲、藍綠兩極化、地方勢力與派系等，都是需要關注且可能帶來問題的現象。

不過旁聽過整場立法院預算審查的尚若白也說，雖然兩方會爭執，但皆有理有據、資料充足嚴謹，又讓他對台灣民主充滿希望。

「台灣：受威脅的民主紀實」將於維蘇亞洲國際影展全球首映，之後也將於法國、台灣和瑞典等地播出。（編輯：高照芬）1130207