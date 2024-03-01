中提琴家黃心芸返台獻藝 行李箱裝禮服及登山鞋

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）應國立台灣交響樂團之邀，旅美知名中提琴家黃心芸今晚將與樂團合作音樂會。黃心芸近年愛上大自然，尤其喜歡回台灣爬山，「台灣的山景太美了，我現在行李箱除了禮服，就是登山鞋。」

黃心芸接受中央社記者專訪表示，這次音樂會由呂紹嘉指揮，演出作曲家陳可嘉作品「心之所欲」，這首中提琴與交響團協奏的作品非常優美，樂曲中有一些原住民的聲音與聲調，真的是台灣的聲音；陳可嘉創作與一般當代音樂家不同，大家很容易進入其音樂，感受音樂的意境。

這場音樂會由呂紹嘉指揮，黃心芸說，再度與當年習樂好友合作，心情非常興奮。當時她與鋼琴家劉孟捷下課後就到老師指揮家陳秋盛家裡寫功課，然後學音樂，後來來了呂紹嘉，「他年紀稍微比我們大一點，但老師很多時間都分給紹嘉，我們幾個小毛頭突然就有點吃醋，故意扯他後腿。」

黃心芸回憶，那時候陳秋盛請她及劉孟捷彈總譜，呂紹嘉指揮，「我們常常故意這邊加一拍，那邊少一拍，他指揮到一半就會被迫停下來，疑惑怎麼有一拍不見了。」

她說，非常崇拜呂紹嘉，「他回到台灣這十多年，為台灣作了很多事情，這次能夠跟大學長在國台交合作，非常開心。」

黃心芸出生台灣，就讀光仁小學及師大附中音樂班，14歲前往英國曼紐因音樂院就讀，到美國寇蒂斯音樂院拿到學士學位，在茱莉亞音樂院拿到碩士，目前定居美國，除了獨奏事業，也任教寇蒂斯及茱莉亞音樂院。

黃心芸1993年拿到德國慕尼黑ARD國際大賽最高獎，她錄製的「中提琴‧中提琴（Viola Viola）」專輯獲留聲機與BBC音樂雜誌特別榮譽。黃心芸2017年起成立Viva Viola國際中提琴音樂節擔任藝術總監。

教書超過20年，黃心芸說，她很喜歡教書，「如果孩子們失望，我們要打氣，但更常遇到的是，當期待跟失望走在一起的時候，我們要用什麼角度來鼓勵下一代，讓他們知道他們的努力還是很重要。」

黃心芸認為，現在年輕學子「目標」可能與當時的她們不太一樣，「我父親給我最大的影響是，學藝術的目標不是訂在大賽得獎，也不是讓你社會地位更高；如果有福氣接觸藝術，我們就是要把藝術的美帶出來，做到了這一層，其他的才會相繼而來。」

她表示，這也是她在教書時想要帶給學生的，「如果我們眼光永遠是放在別人做得這麼好，別人大賽拿第一，說真的，你永遠會失望。」

黃心芸說，「只要一步一步，一個小節一個小節，一首曲子好好的去學，累積起來，其實你就會做得比別人好，成就就會跟著來。」

她表示，孩子們不懂這些不是他們的錯，現在網路影響年輕世代更深，「網路上甚麼都有，大家知道得太多，自己會做的又太少。孩子們必須按部就班，知道自己該做什麼。」

黃心芸說，現在的孩子無法不接觸網路，「如果可以讓孩子們自覺網路的優缺點，讓他們自己取捨，也許就能比較健康的成長。」

「NTSO呂紹嘉，黃心芸與國台交」音樂會3月1日在台中國家歌劇院大劇院、3月2日在台南文化中心演藝廳演出。（編輯：戴光育）1130301