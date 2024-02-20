呂紹嘉首度客席國台交 演奏作曲家白遼士雙巨作

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）前國家交響樂團（NSO）音樂總監呂紹嘉將首度與國立台灣交響樂團合作，演奏法國作曲家白遼士「羅馬狂歡節」及「幻想交響曲」，呂紹嘉好友旅美中提琴家黃心芸將同場演出。

國台交（NTSO）團長劉玄詠表示，這場音樂會大家引頸期盼多年，很開心旅德指揮呂紹嘉終於要在今年客席NTSO，曲目呼應NTSO年度樂季重點法國音樂，演奏白遼士（Hector Louis Berlioz）樂作，也會與黃心芸聯手演出作曲家陳可嘉的中提琴協奏曲。

根據NTSO今天發布的新聞資料，呂紹嘉自鋼琴啟蒙，後隨指揮家陳秋盛研習指揮，繼而前往美國印第安那大學及維也納國立音樂院深造，贏得法國貝桑頌、義大利佩卓地和荷蘭孔德拉辛國際指揮大賽首獎，展開指揮生涯。

呂紹嘉表示，為工作等各因素，多年來多次錯過與NTSO合作機會，這次初相遇NTSO，他也相當期待與好奇。

此外，目前定居紐約的黃心芸是國際備受推崇中生代中提琴演奏家，14歲前往英國就讀曼紐因音樂院（Yehudi Menuhin School），之後到費城寇提斯音樂院與紐約茱莉亞音樂院攻讀碩士。1993年拿到慕尼黑國際音樂大賽中提琴首獎，活躍於國際樂壇。

黃心芸說，2019年她首度與NTSO合作，當時土耳其作曲家塞依宮（Ahmet Adnan Saygun）的「中提琴協奏曲」挑戰超大，但所有團員「抱琴」一起苦練，演出後引起熱烈迴響，記憶猶新，希望這二度與NTSO合作，擦出不同火花。

陳可嘉表示，「心之所欲」是她2006年時剛從紐約搬到費城時，「剛到一個陌生的環境，對所有的事物都相當好奇，於是創作了這首樂曲。」希望後續有機會帶更多創作回台灣，與大家分享。

劉玄詠說，這場音樂會匯聚台灣實力堅強音樂家們，可是樂團等待已久的夢幻組合，希望讓樂迷有溫暖而深刻的記憶。

「NTSO呂紹嘉，黃心芸與國台交」音樂會3月1日在台中國家歌劇院大劇院，3月2日在台南文化中心演藝廳演出。（編輯：李明宗）1130220