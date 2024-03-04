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7藝術家接力 西班牙展台灣當代藝術面貌

2024/3/4 15:29（3/4 16:23 更新）
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駐西班牙代表處文化組與伊日藝術計劃合作辦理「2024馬德里台灣藝術週」，將在3月以7名藝術家作品展現台灣當代藝術面貌。圖為參展藝術家孫培懋作品「我曾想像著自己就是幽暗深海裡的那條魚」。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 113年3月4日
駐西班牙代表處文化組與伊日藝術計劃合作辦理「2024馬德里台灣藝術週」，將在3月以7名藝術家作品展現台灣當代藝術面貌。圖為參展藝術家孫培懋作品「我曾想像著自己就是幽暗深海裡的那條魚」。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 113年3月4日
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（中央社記者王寶兒台北4日電）集結台灣7名藝術家作品，駐西班牙代表處文化組與伊日藝術計劃合作辦理「2024馬德里台灣藝術週」，讓3個當代藝術博覽會接力展現台灣自過去、現在及未來的當代藝術面貌。

文化部今天發布新聞稿表示，「2024馬德里台灣藝術週」將於3月6日至10日在Art Madrid藝術博覽會展示黃舜廷、林世雍及蕭聖健3名藝術家的作品；3月7日至10日在Hybrid Art當代藝術博覽會展出陳聖文的創作；UVNT Art Fair當代藝術博覽會則由耿傑生、孫培懋及王冠蓁參與。

伊日藝術計劃總監黃禹銘指出，3場藝博會以「過去」、「現在」、「未來」串聯。例如Art Madrid以「過去」為主題，以中生代藝術家為主，黃舜廷與林世雍以過往生命經驗，記錄並詮釋台灣的過去生活樣貌，蕭聖健則透過台灣傳統老物件與器具勾起舊時台灣的美好回憶。

UVNT展會著重「現在」，以年輕藝術家為主。王冠蓁將畫布作為日記，用顏料訴說生活中微不足道卻充滿趣味的日常碎片；孫培懋則描繪出現代人的內心世界；耿傑生透過機械動力裝置與需手工雕琢的木雕，呈現對於現實生活的矛盾不安與憂慮狀態。

Hybrid Art Fair強調「未來」，此次台灣參展藝術家中最年輕的陳聖文，從台灣各地撿拾的廢棄物，並透過重複且具勞動性的刺繡與編織技法，揭示被忽視的土地傷痕，同時嘗試修補、縫合人與環境間的關係。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄期盼，透過一次在3個藝博會展出7名藝術家的創作，能讓歐洲藝術愛好者及藏家在馬德里藝術盛會中，到處都看見台灣藝術家的精彩作品，展現來自台灣獨一無二的創作風格與視角。（編輯：李亨山）1130304

#台灣
#陳聖文
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