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當代傳奇挑戰凱撒大帝 吳興國、張軍分飾6角

2024/3/4 17:53（3/4 18:31 更新）
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當代傳奇劇場成軍30多年來不斷改編西方經典，這次挑戰莎士比亞經典「凱撒大帝」，4日舉行記者會宣告，6月將在台北國家戲劇院演出。圖為演出者與來賓合影。（當代傳奇劇場提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年3月4日
當代傳奇劇場成軍30多年來不斷改編西方經典，這次挑戰莎士比亞經典「凱撒大帝」，4日舉行記者會宣告，6月將在台北國家戲劇院演出。圖為演出者與來賓合影。（當代傳奇劇場提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年3月4日
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（中央社記者邱祖胤台北4日電）當代傳奇劇場成軍30多年來不斷改編西方經典，這次挑戰莎士比亞經典「凱撒大帝」，由吳興國、張軍兩人分飾6角，跨界擦出火花。

「凱撒大帝」甫於香港藝術節世界首演，今天返台舉行宣告記者會，製作人林秀偉表示，該劇能夠順利演出相當不容易，尤其因為疫情，創作與演出一度停擺5年，期間當代傳奇進駐古蹟「板橋放送所」，能呈現出「凱撒大帝」這樣的大戲非常不容易。

共同編劇、國際莎士比亞學會副會長雷碧琦指出，該劇自2018年就開始籌劃，原訂要參加2021年世界莎士比亞學會位於新加坡的年會演出，但受疫情影響遲至今年才正式登場，2026年更將受邀至義大利的古蹟劇場演出。

雷碧琦表示，莎士比亞說「人生就是個大舞台」，她希望把這齣劇目帶到世界各地，觀賞的人也能體會到莎士比亞「凱撒大帝」帶來的啟發，好好地扮演生活中的每個角色。

影像設計、導演劉育樹表示，這是他和劇場界的第一部合作，是和過去做科技影像完全截然不同的經驗，「凱撒大帝」影像運用許多3D、即時轉播等技術，希望能在音樂、場景和表演的烘托下，完美地表現出劇情張力。

舞台設計的張忘從1991年開始就與當代傳奇劇場合作，他表示，「凱撒大帝」是他和吳興國的共同創作，恰巧人類正經歷了一場變化，「凱撒」一劇宛如一場預言，他的心靈深受憾動。

全劇由吳興國與張軍兩人分飾凱撒、卜拓思、安東尼、詩人、遊魂等多個角色，這也是吳興國與「崑曲王子」張軍首度同台，將於6月14日至16日在國家戲劇院演出。（編輯：張雅淨）1130304

#吳興國
#當代傳奇劇場
#張軍
#莎士比亞
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