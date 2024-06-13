戲曲天王吳興國張軍飆戲「凱薩大帝」見證莎翁預言

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）京劇大師吳興國與崑曲王子張軍合作的京崑版莎翁歌劇「凱薩大帝」，14日起一連3天在台北盛大演出，把兩廳院變為古羅馬廣場，見證莎士比亞預言式的震撼劇本。

「凱撒大帝」從2019年上海國際藝術節宣告啟程開始，一路歷經COVID-19疫情與國際局勢變化，直至今年初才在香港藝術節世界首演，困難重重。目前擔任上海戲劇學院附屬戲曲學校校長的張軍，此行來台也不容易，團隊花費3個多月，才為他敲定來台手續與檔期，今天攜手吳興國在演前記者會呈現精彩片段。

身兼導演、共同編劇與主演的吳興國坦言，他與張軍長時間都只能透過視訊線上排練，非常辛苦，計畫走走停停，也令人焦慮。這4年間，他常陷入演或不演的思索。幸虧張軍在內的所有主創團隊對「凱薩大帝」期望很高，早在4年前完成製作，貢獻各自專業領域的才能，他也感謝所有鼎力相助的貴人與企業。

吳興國期待透過這部作品與現今世界局勢、社會氛圍對話，他指出425年前，莎士比亞寫出西元前44年3月15日，在古羅馬龐培劇場發生的凱撒謀殺事件，至今這個悲劇仍影響西方文明，甚至亞洲多國的命運，「莎士比亞的劇本貫穿了古今，呼喊出當今意識，映照了矛盾和對立的人性」。

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製作人林秀偉表示，「凱撒大帝」將京劇、崑曲融入歌劇和多媒體影像中，希望藉此劃破東西文化藩籬、完成藝術革命，力求達到世界劇場的境地，「若錯過這次的演出，只能等到2026年在義大利的古羅馬競技場才能再現了，千萬不要錯過。」

「凱撒大帝」14日至16日於台北國家戲劇院演出，門票已近完售，為感謝觀眾熱烈支持，每場演出前半小時皆有演前導聆，由林秀偉領軍、台大戲劇系教授朱靜美與共同編劇雷碧琦親自剖析「凱撒大帝」精采看點。另外，吳興國、張軍及朱柏澄也將出席每場演出後的演後簽名會。（編輯：李亨山）1130613