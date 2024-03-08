聶澤賽金領軍 紐約大都會歌劇院樂團6月首訪台

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（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）紐約大都會歌劇院成立逾140年，音樂總監亞尼克．聶澤賽金領軍的管弦樂團6月將首度巡迴台灣等亞洲3國，期望以經典、當代穿插的曲目，呈現有別於傳統交響樂團的風格。

紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）今天公布管弦樂團首次亞洲巡迴計畫，預定6月19日至30日赴韓國、日本、台灣巡演。有「最強發電機」之稱的亞尼克．聶澤賽金（Yannick Nézet-Séguin）將率逾百人的樂團，6月29日起連2天在台北國家音樂廳演出。

這是1883年大都會歌劇院成立以來，首度派管弦樂團赴台灣演出。

台灣樂迷對剛過49歲生日的聶澤賽金並不陌生。生於加拿大的他現任蒙特婁大都會管弦樂團（Orchestre Métropolitain）、費城管弦樂團（Philadelphia Orchestra）、紐約大都會歌劇院音樂總監，曾3度率團訪台，上次是2019年10月底帶來美國五大管弦樂團中的「費城之聲」。

他今天在記者會回應中央社提問時說：「我還是一樣的亞尼克，跟疫情前一樣，只是快50歲了，可能更堅持自己的價值觀。因此，我很高興巡迴曲目反映大都會歌劇院的風格，以及我的個人色彩，在名聲響亮與鮮為人知之間擺盪。」

大都會歌劇院管弦樂團亞洲巡迴將與女高音奧羅佩薩（Lisette Oropesa）等長期合作的歌劇歌手合作，除呈現華格納、德布西、莫札特等大師經典曲目，也有美國當代作曲家蒙哥馬利（Jessie Montgomery）團結人心的「凡人讚美詩」（Hymn for Everyone）。

今晚首演的歌劇「羅密歐與茱麗葉」（Roméo et Juliette）部分曲目也預定在台灣巡迴首場呈現。

4年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，大都會歌劇院曾為防疫而熄燈一年半，受創甚深。聶澤賽金說，大都會歌劇院重新開放後，更加投入對人們別具意義的藝術創作，更積極接觸不同受眾，疫後在經典與新作之間的擺盪「有了不同的速度」。

他說：「過去巡迴時，大家會為了票房而很小心，希望不要演奏太多當代曲目。我認為，現在的我們更堅持己見，認為『大都會歌劇院就是這樣，巡迴時也會充分展現自我』。」

歌劇院管弦樂團常隱身在樂池演奏，這次巡迴則將躍上舞台，成為主秀焦點。

聶澤賽金說，每次大都會歌劇院管絃樂團在他指揮下演奏馬勒、布拉姆斯等名家作品，都能帶來跟費城管弦樂團等樂團不同的感受，色彩與味道截然不同，「我們希望在巡迴時展現自我本色，希望和韓國、日本、台灣的不同文化與人民對話」。

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過去40多年，紐約大都會歌劇院數度赴日本演出歌劇，未曾組團到台灣、韓國演出。大都會歌劇院總經理蓋爾伯（Peter Gelb）形容，這次亞洲巡迴是大都會歌劇院史上的大事。

烏克蘭、加薩走廊境內戰火未平之際，蓋爾伯說：「世界充滿分裂對立的事件，戰火蔓延，而藝術一向能撫慰人心，營造讓人們聚在一起的機會。大都會歌劇院對此非常堅持，無論在自家歌劇院演出或是國際巡演，都是我們規劃時重視的要素。」（編輯：陳惠珍）1130308