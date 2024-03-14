古典、搖滾外加流行樂 跨界大提琴家豪瑟4月底訪台

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）跨界大提琴家豪瑟（Hauser）跨越流行、古典、搖滾，打破音樂疆域，創造累積破10億流量，4月將訪台，在台北流行音樂中心演出，這也是他從「提琴雙傑（2 Cellos）」組合單飛後首度訪台。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，豪瑟在社群媒體Facebook擁有超過980萬追蹤人數，Instagram也有400萬追蹤人數；他是「提琴雙傑」成員，2011年改編麥可傑克森（Michael Jackson）經典歌曲「犯罪高手」之後一路竄紅，受艾爾頓．強、男高音波伽利及U2合唱團之邀合作演出。

2022年，豪瑟單飛，首張個人專輯HAUSER－CLASSIC一推出便登上告示牌冠軍，至今他在全球已累積超過10億流量、影音突破40億次觀看，魅力持續延燒；豪瑟擅長改編經典並以大提琴詮釋，各種曲風都難不倒他，無論是流行抒情或拉丁搖滾，都在他指尖下有了聽覺新生命。

豪瑟這次來台，將與20多名樂手同台演出，音樂會除了演奏古典、流行，還有多首電影配樂如「神鬼奇航」、「教父」及「權力遊戲」等經典；下半場將化身拉丁樂手，帶來多首融合搖滾樂的樂作。

跨界大提琴豪瑟音樂會將於4月30日舉行，地點在台北流行音樂中心。（編輯：陳仁華）1130314