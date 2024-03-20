布袋戲大師工作坊開課 93歲陳錫煌連續15年當導師

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）兩度獲人間國寶認證、紀錄片「紅盒子」故事主人翁陳錫煌，年過90歲仍心繫傳統布袋戲的教學，連續舉辦15年的「掌藝薪傳－大師工作坊」將在4月21日開課，即起開放報名。

113年「掌藝薪傳－大師工作坊」將於台北偶戲館開設，由陳錫煌擔任導師，藝師及藝生擔任助教，每週日上課，地點在台北偶戲館；課程包括前場操偶班、後場音樂班、工藝製作班、雕刻藝術班，結業成果發表將在台北霞海城隍廟廟埕舉行。

陳錫煌接受中央社記者採訪表示，他從13歲開始學布袋戲，歷經近80年學習及演出經驗，深刻感受到傳統布袋戲的優美，可惜時代在進步，高科技使人分心，布袋戲觀賞人口愈來愈少，所幸台北偶戲館年年舉行大師工作坊，讓他可以將這項傳統技藝傳授下去。

陳錫煌生於1931年，父親是著名掌中戲班「亦宛然」創始人李天祿，陳錫煌推廣及演出布袋戲數十年，2009年獲文建會（文化部前身）指定為「重要傳統藝術布袋戲類保存者」；2011年再獲指定為「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」，被譽為雙認證人間國寶。

導演楊力州耗時10年拍攝的紀錄片「紅盒子」，記錄陳錫煌布袋戲人生，2017年上映時掀起社會大眾對傳統布袋戲關注，陳錫煌演出時隨身攜帶的「紅盒子」（裝著戲神田都元帥神像的盒子），尋找「紅盒子」接班人是片中主題之一。

陳錫煌持續傳承布袋戲技藝，已培育出許多新生代演出者，「大師工作坊」盼能撒下更多布袋戲種子，讓布袋戲傳承開枝散葉。

陳錫煌說，布袋戲在台灣不像歌仔戲、京劇有專門學校進行教學，既然沒人要為布袋戲成立學校，不如就由他來推動；陳錫煌表示，他堅持傳習傳統布袋戲，從15年前開始每年都開課，課程內容包含布袋戲藝術各種面向，歡迎大家來上課。

陳錫煌「掌藝薪傳－大師工作坊」即日起開放報名，報名網址https://tinyurl.com/2p8avcff。（編輯：陳仁華）1130320