關注澎湖難民營 劉吉雄「彼岸他方」蒙特婁放映

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（中央社記者胡玉立多倫多21日專電）駐蒙特婁台北經濟文化辦事處日前舉辦紀錄片「彼岸他方」放映會，作品關注上世紀澎湖難民營議題，導演劉吉雄與會分享創作理念指出，應該讓更多人了解台灣在國際上的貢獻。

「彼岸他方」為台灣紀錄片導演劉吉雄去年與公視合作拍攝的紀錄片，主題圍繞台灣1970至80年代參與國際難民救援行動，在澎湖建立難民營收容51艘難民船、約2000名越戰難民，並協助難民移居美國、加拿大、歐洲等地；當時有數人以專案方式移民至蒙特婁。

劉吉雄在15日舉行的放映會中表示，澎湖難民營在國內鮮為人知，國際間也因台灣並非聯合國會員國，並沒有被納入正式紀錄。他認為，應該讓更多人了解台灣在國際上做出的貢獻，於是透過紀錄片方式，讓這段歷史重回大眾視野。

劉吉雄還成立了「講美難民檔案協會」，收集保存與澎湖難民營相關的生活故事和不為人知的相關文件影音檔案，藉此促進台灣與亞洲戰爭遺緒與遷移經驗的連結。「講美」是以澎湖群島的講美村命名。

蒙特婁辦事處處長陳珮瑩表示，這場放映會是辦事處去年成立以來首次舉辦電影活動，她希望透過這場別具意義的文化活動，讓台灣與越南及加拿大等地，產生更深連結。

「彼岸他方」放映會吸引了蒙特婁當地政學僑界及藝文界人士逾60名觀眾與會，當年協助難民移民的加拿大友人及受助者家屬也到場參加，場面格外溫馨。

劉吉雄入圍第42屆「加拿大蒙特婁藝術電影節」的同主題短片作品「金六刀：中南半島未知某處」於14日至24日在蒙特婁和魁北克市當地影廳放映，22日至31日線上播映。（編輯：周永捷）1130321