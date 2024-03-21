捷克人權影展 台「無法離開的人」等3影片參與

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）世界規模最大的國際人權影展One World（One World International Film Festival）20日展開，美籍導演葛靜文「看不見的國家」、趙德胤「診所」以及陳芯宜VR電影「無法離開的人」在其中放映。

「One World國際人權影展」由捷克最大非政府組織People in Need於1999年創辦，每年將世界各地人權相關電影引介至捷克及歐洲各城市巡迴放映，已成為全球最大的人權影展，今年影展自3月20日進行至4月21日。

文化部今天發布新聞稿表示，在文化部支持下，今年駐捷克代表處文化組再度與展方合作，將透過影像帶領觀眾深入台灣的歷史文化、台灣影人所關注的人權議題。

駐捷克代表處文化組在2023年2月成立後，即與捷克國際人權影展展開合作，推薦選映第59屆金馬獎最佳紀錄片「九槍」，向世界展現台灣紀錄片工作者在人權議題上的耕耘，獲得當地廣大迴響。

今年再度參展，不僅增加放映片單以及電影類型，更對接國家電影及視聽文化中心共同推介，齊力促成台灣影視作品在中東歐有更多曝光。

「看不見的國家」是由美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）耗時7年拍攝的紀錄片，講述台灣歷史及首位女總統蔡英文的故事；由緬甸裔台籍導演趙德胤執導的「診所」，則聚焦於仰光新興的北達貢區，透過記錄當地診所的日常，描繪緬甸人民的生活景象，見證緬甸的國家命運。

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由人權館支持的導演陳芯宜VR電影作品「無法離開的人」，是第一部在捷克人權影展放映的台灣VR作品，匯集多位白色恐怖受難者的故事，藉由沉浸式體驗，將一封無法送達的遺書穿越時空，喚起不同世代對這段歷史的共感。作品除讓觀眾瞭解台灣在轉型正義議題上的努力，也展示台灣科藝的水準。

此外，馬來西亞電影「富都青年」也會在影展期間放映，台灣演員吳慷仁憑藉片中動人演出獲得第60屆金馬獎最佳男主角獎，捷克觀眾將有機會欣賞到他的精湛演技。（編輯：張雅淨）1130321