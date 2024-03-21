魏海敏攜手台灣國樂團 穿高跟鞋唱「孟小冬」

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）京劇名伶魏海敏與台灣國樂團合作，打造「在梅邊－天上人間」音樂會。魏海敏表示，這次將唱新創京劇歌唱劇「孟小冬」，希望帶給觀眾全新感受，「但穿著高跟鞋演唱，也讓我很費心。」

魏海敏今天在記者會後接受媒體聯訪時表示，這場音樂會一方面要紀念老師梅葆玖；二來正逢梅蘭芳大師130歲冥誕、梅葆玖也是90歲冥誕，「我自己作為梅派傳人，理當率先在台灣打響第一炮。」

這次音樂會曲目「天女散華」創作靈感源自梅派經典「天女散花」，由禪學大師洪啟嵩譜詞，魏海敏譜曲，運用不同嗓音唱腔帶領觀眾穿越過去、現在、未來3000年，韻味綿長。

「孟小冬」則為新創京劇歌唱劇，由王安祈編劇、鍾耀光作曲，這次演出邀請作曲家呂聖斐重新整編，重點演繹放在個人情感上細膩的轉折與傷感，凸顯一代坤生心靈中幽微深刻的無奈。

魏海敏表示，這次她給自己很大的挑戰，「這兩個曲目表演起來，真的是滿吃力的，還要穿高跟鞋在台上演唱；好的是我可以全心投入在唱腔與唸白中，完全用聲音來詮釋角色。」

呂聖斐表示，「天女」和「孟小冬」兩齣原創作品都有獨特的音樂元素，「我以不更動原作曲為原則，但適時加入些許現代、跨界、非典型的聲響音色。」其中「天女散華」啟用古琴、鍵盤、琵琶、笛、簫、笙、二胡、革胡與擊樂的國樂絲竹編制，營造空靈之感，滿足了人們對仙樂與天女的無限想像。

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國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，今年適逢台灣國樂團40週年團慶年，台灣國樂團持續用國樂訴說台灣最美的故事，更致力於跨域音樂的融合創作。陳悅宜說，這場演出融合當代國樂與傳統京劇的跨域創作，也展現台灣國樂團邁向40不惑的目標。

台灣國樂團「在梅邊－天上人間」國樂京典音樂會將於3月23日及24日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。由江靖波指揮，戴君芳導演，舞台影像設計為王奕盛。（編輯：張雅淨）1130321