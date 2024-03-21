日下棗漫畫「三個不結婚的女人」 將改編電影

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北21日電）漫畫家日下棗自2022年起推出網路連載漫畫「三個不結婚的女人」，今年推出紙本單行本外，今天則與網銀國際影視簽訂電影改編計畫。beanfun!漫畫星表示，該作未來另有音樂劇改編計畫。

日下棗過去作品包含「紙月亮」、「錦繡年代」、「似逝而非」、「植劇場─積木之家」、「屋簷下的質數-NO MORE-」等，並曾入圍第6屆金漫獎漫畫新人獎，在「三個不結婚的女人」中，她深刻描繪出都會生活中的女性樣貌，並探討結婚生子等之於現代人的難解人生選項，連載起已超過75萬次點閱。

橘子集團旗下原創內容平台beanfun!漫畫星今天攜手台灣角川舉辦「改編跨出界：當好故事遇上影視改編」媒合會，邀請漫畫小說創作團隊與影視出品方、影視製作公司、電信及OTT串流平台交流。

漫畫星同步於會中宣布，「三個不結婚的女人」與網銀國際影視正式簽訂電影計畫。橘子集團原創中心總監胡明顒表示，橘子集團成立漫畫星的初衷，就是想讓台灣好故事以多元樣態被更多人看見。「這次與台灣角川合作舉辦媒合會，希望借助眾多劇場、電影、影視製作、OTT平台等各方內容產業的專業及資源，共同驅動台灣 IP產業跨域合作，朝國際市場邁進。」

為推動其他台灣IP文本及影視跨域合作，漫畫星選擇5部人氣漫畫作品，台灣角川則推出6部小說作品，今天與近30家知名影視業者進行提案。漫畫星透過新聞稿表示，期待能成功推動漫畫、小說做影視化跨域的合作，共同提升台灣內容產業商業力。

此外，活動也邀請牽猴子總經理王師、「用九柑仔店」作者阮光民、「我是自願讓他殺了我」作者逢時，以及Podcast「大人的漫畫社」主持人陳怡靜，分享「改編提案方」、「創作者」及「授權方」3種角度，了解3方協調配合下所共譜出的IP內容應用成功路徑。（編輯：陳政偉）1130321