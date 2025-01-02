幕後英雄1 / 王師行銷台灣電影13年 盼作品叫好叫座、與時代對話

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）將台灣作品推向大眾，打響國際知名度，是許多影視工作者的理想，從事電影行銷13年的王師近年推動不少優質電影，叫好又叫座，他表示，盼能推出更多可以跟時代對話的好作品。

電影行銷人王師接受中央社記者專訪表示，影視產業行銷這個領域往往會被賦予不成比例的期望跟責任，希望每一部作品都能賣座、得獎，得到最好的宣傳，得到更好的曝光機會。然而每部作品的形式與內容都不同，他和行銷團隊只能盡力做到最好，將每一部影片視為獨一無二的作品。

王師去年出版「幹話力」一書，細數他從事電影行銷行業以來的心路歷程。王師告訴中央社記者，同業們常開玩笑，電影如果賣座了、得獎了，都是電影公司拍得好，如果賠錢了、口碑不好，都是行銷做得爛，「電影行銷是個失敗率比成功率高的行業」。

王師說，從事這個行業的人需要一種特質，就是面對挫折之後，很快可以自己幫自己打氣，重新站起來，然後面對接下來的案子依舊充滿熱情，「還好我是一個天生樂觀的人」。

王師提到「牽猴子」公司成立2年之後的2013年，較指標性的案子是「看見台灣」創下逾新台幣2億元票房；同年參與李烈監製、陳玉勳執導的「總舖師」行銷工作，把台灣特殊的辦桌文化變成喜劇，創造逾3億元票房。

王師說：「在這段期間我常問自己一個問題，如果我們要製作一部台灣特色的商業片，它的題材來源跟文化根源是什麼？什麼是台灣符號？」

王師說，畢竟台灣符號會隨時間而變，或在不同的時代它可能會賦予不同的意義。比如豬哥亮「出國深造」回來以後，只要是其主演的賀歲片，幾乎沒有一部票房不破億的 ，豬哥亮過世以後，「台灣喜劇」到底是什麼，「這是我在做行銷之外，對內容基因更深刻的思考，如果沒有想清楚，台灣內容是沒有立足之地的」。

王師認為，台灣是一個自由民主、多元開放的國家，在台灣做一個觀眾很幸福，在疫情之前，每年在台北上映的電影超過900部，台灣內容除了文化保存和發揚之外，還是要娛樂觀眾，這樣才會有產值，才能養活從業人員。

「台灣商業電影究竟是什麼？作為一個娛樂產業，要端給觀眾什麼樣的東西？」王師說：「這是我們這個世代的人最迫切想要問的問題。」

王師提到2019年上映的「返校」，是因為2年前看到遊戲的成功，很幸運和遊戲公司取得合作，洽談改編權，製作了一部在票房上極為成功的電影，也獲得金馬獎肯定，可謂名利雙收，而且具有時代意義。

王師說，近來「韓流」備受推崇，韓國電影也不避諱用電影處理歷史文化、社會困境等議題，但又能跟社會大眾取得極大共鳴，「我希望透過我們這一代有行銷經驗的工作者，去製作、推動更多兼具人文及商業性、可以跟時代對話的好作品」。（編輯：張雅淨）1140102