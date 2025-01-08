幕後英雄 / 林明謙拍癌友紀錄片 邱瓈寬建議曾寶儀參與對談

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者王心妤台北8日電）導演林明謙近日跟另一半曾寶儀合作拍紀錄片「交換禮物」，林明謙說，當時是出品人邱瓈寬認為曾寶儀很會溝通，便提出讓曾寶儀跟癌友對談的建議，拍片也想展現更多元治療方式。

林明謙曾拍攝「看不見的台灣」、「交換禮物」等片，而在前者為通靈者留下畫面，後者則拍下癌友面對疾病時採取的其他治療方式。

監製曾國駿在拍攝過程中面臨太太癌逝，林明謙接受中央社記者專訪表示，雖然不到期待奇蹟發生的程度，卻一直覺得對方最後一定能控制住病情，「我沒想過，我拍的人會死掉，我覺得我的鏡頭是很有魔力的，拍這些神奇的事情，她一定會活過來，因為我拍過很多怪事。」

林明謙說，拍片後開始思考面對癌症時，會選擇的治療方式，因為癌症是慢性病，有時會冒出「怎麼會這麼草率地做了這個決定」或「為什麼不再多想一下」等疑問，是否病友能嘗試先調整生活型態或做出改變，等一段時間後看看效果。

林明謙認為，面對癌症就像是跑馬拉松，「如果你前面就用跑百米的速度在跑，然後很害怕，可能面對人生最重要的決定，蒙著眼就決定了，這樣好嗎？先不提怎麼治療，但這個決策品質好嗎？」

隨著深入了解，林明謙開始接觸更多元的治療方式，甚至去聽醫學研討會，不過拍片不能把理論直接「塞」進觀眾腦袋，而邱瓈寬理解曾寶儀善於溝通的優點，便建議鏡頭轉向由曾寶儀，訪談不同的治療師和癌友。

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林明謙笑說，他與曾寶儀交往19年，兩人工作期間也會有爭執，「因為有些事情，我就是覺得那麼快幹什麼？我們就是慢慢拍呀。」但曾寶儀喜歡排好時間和順序並執行，若遇到爭執，他大笑回應：「通常有一個辦法，就是忍過去。」

林明謙也強調，兩人合作後，的確對對方有更不同的認識，不過短時間內還是沒有再次合作的計畫；「交換禮物」上映中。 （編輯：龍柏安）1140108