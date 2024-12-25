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幕後英雄1 / 溝通如橋梁 温裕民25年宣傳盼無愧於心

2024/12/25 19:31（12/25 19:56 更新）
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有25年資例的資深唱片宣傳温裕民（圖）形容宣傳的工作是橋梁，卻也不只是橋梁，若以撰寫新聞稿為例，除了放大藝人的優點，卻不能完全順著藝人希望的方向，也要考慮到「新聞點」並提出建議，「可以說縱向、橫向溝通都要的。」（温裕民提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月25日
有25年資例的資深唱片宣傳温裕民（圖）形容宣傳的工作是橋梁，卻也不只是橋梁，若以撰寫新聞稿為例，除了放大藝人的優點，卻不能完全順著藝人希望的方向，也要考慮到「新聞點」並提出建議，「可以說縱向、橫向溝通都要的。」（温裕民提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月25日

一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者王心妤台北25日電）談起影劇記者常聯絡的人，宣傳（公關）大概排名第一，他們除了字面上的工作，也得攬起危機處理、教導新藝人等，温裕民25年來負起如橋梁的溝通工作，盼宣傳寫稿都無愧於心。

温裕民就讀新聞系時，便在大成報實習，兜兜轉轉又去了幾間媒體，但發現新聞工作不是自己所愛，便在1999年左右進入了索尼唱片工作。温裕民接受中央社記者專訪表示，當時索尼唱片將歌手分為2個部門，而他就曾負責李玟、王菲、F4、王力宏等人的宣傳工作，待在唱片公司10年左右，他決定自立門戶開了好朋友工作室。

對影劇記者而言，和宣傳接觸時多是在報新聞稿重點或是敲訪問，但他們做得不僅如此。温裕民笑說，除了撰寫新聞稿，有時也會擔任顧問注意藝人整體的宣傳企劃，像是近期負責台韓合作選秀節目SCOOL出道的新男團，要在他們接受媒體訪問前，先訓練新人們，從分配每個團員受訪時的角色擔當，或者是預想問題等，「因為如果帶出去，他們連話都講不好，自己也會覺得很丟人！」

温裕民形容宣傳的工作是橋梁，卻也不只是橋梁，若以撰寫新聞稿為例，除了放大藝人的優點，卻不能完全順著藝人希望的方向，也要考慮到「新聞點」並提出建議，「可以說縱向、橫向溝通都要的。」

温裕民表示，每篇稿子都希望至少有2、3個重點，「因為每篇稿子是從我或是我的工作室出去的，我認為要對得起自己，有人也曾今天給我內容要我明天直接發就好，但我沒辦法，我覺得還是要先訪問過，我覺得至少要做到問心無愧。」

溝通需要花大量的心神，温裕民不諱言，2年多前也曾經歷低潮，甚至被診斷出瀕臨憂鬱症和躁鬱症，加上工作可能隨時而來，有時出國玩也得工作，另一半和家人都曾有過不理解，直到近半年，他將更多工作交給信任的工作室夥伴，並調整作息早起，工作時全力以赴，休息時也真正放過自己，「像是我喜歡運動，那我會給自己半小時游泳放空，或是跟家人吃飯時，也會盡量不看手機，雖然真的很難，哈哈。」

入行25年，温裕民經歷台灣唱片業的輝煌時代，但他說，現在的台灣音樂圈反倒更百花齊放，近年也有許多過往被稱為「地下樂團」的歌手們會採取不同的宣傳方式，讓他有更多機會接觸不同音樂。

被問到25年了，對於站在溝通第一線還有熱愛或是想休息？他笑說，雖然也會跟夥伴討論要不要退居更幕後培養新人，「但其實跟大家都有個情誼在，有時工作聊天也可以聊上幾句，就像朋友一樣，還是會滿珍惜那個緣分的，如果說突然抽離......至少我現在還是覺得工作滿有趣的。」（編輯：李亨山）1131225

資深唱片宣傳温裕民（左）入行約25年，曾與華語歌后蔡依林（右）等知名歌手合作。（温裕民提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月25日
資深唱片宣傳温裕民（左）入行約25年，曾與華語歌后蔡依林（右）等知名歌手合作。（温裕民提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月25日
歌手梁詠琪（右）2024年4月首度在台北小巨蛋開唱，宣傳工作就由入行25年的温裕民（左）擔任。（温裕民提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月25日
歌手梁詠琪（右）2024年4月首度在台北小巨蛋開唱，宣傳工作就由入行25年的温裕民（左）擔任。（温裕民提供）中央社記者王心妤傳真 113年12月25日
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