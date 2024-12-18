幕後英雄1 / 尤慧婷從事選角指導13年 最高原則「不讓畫面遺憾」

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者洪素津台北18日電）選角指導遊走於劇組和導演間，備好新鮮的料，供總舖師（導演）開火快炒，天衣無縫的搭配造就好戲。尤慧婷擔任選角指導13年，曾中途退出從商，再回鍋她說：「不想讓畫面遺憾。」

尤慧婷擔任選角指導13年，從廣告起家的她累積多部好作品，如電影「青春弒戀」、、「比悲傷更悲傷的故事」，以及劇集「聽海湧」、「火神的眼淚」、「人生清理員」等。

尤慧婷近日接受中央社專訪，她表示，一個選角指導也要有導演的思維，看到劇本就要開始有畫面感，再來找演員，備好新鮮好吃的料，供導演發揮成就好戲。

尤慧婷的選角經驗從廣告開始，「以前我們廣告很趕的時候，連分鏡什麼都沒有，就可能一張文字，你就要去把這個畫面弄出來，或者是生出一個什麼動作」。

有了廣告的紮實經歷，尤慧婷再繼續踏入戲劇選角，她說，「收到劇本的時候就得開始構思畫面，有時候劇本來會附上角色人選，但有時候也有空白劇本，你就得開始著手選角」，選完角色就等於備好料，讓監製接手下一階段工作。

尤慧婷唸視覺傳達出身，當時心中仍藏有導演夢，「選擇當選角指導感覺好像離導演比較近一點」。就這樣尤慧婷靠自己跌跌撞撞學習，只是選角工作充滿不確定感，她開始向外發展，跟朋友開餐廳，去五分埔批貨賣衣服。未料餐廳無預警結束營業，友人的一通電話又把尤慧婷拉回去當選角指導。

對於再度回歸選角指導工作，尤慧婷笑說是天意吧，坦言在失業的時候非常焦躁，因為從沒那麼自由過，有朋友跟她說：「我發現妳在講妳以前拍片的事情最快樂，妳的臉都會發光」。

這也讓尤慧婷更確信自己回鍋的選擇，家人也是她最強的後盾，甚至會力挺去當臨演。問尤慧婷選角指導迷人之處在哪裡，她笑說：「因為你可以創造和想像角色，那角色可男可女、可胖可瘦，如果那個人物闖出名了，你就會覺得這個角色是我創造出來的，是我先看見的。」

演員和劇情畫面相輔相成，尤慧婷始終堅持一個原則，「不要讓畫面遺憾」，在主角旁的臨演也不隨便找，「他可能跟主角不搭、只有一個很簡單的詞，可是你就是覺得他不到位」。

尤慧婷強調，錢不可以亂省，就算是臨演也要好好找，「因為我們都不想讓畫面遺憾，而臨演也不僅僅只是臨演」。

現在尤慧婷持續在影視圈努力，努力做好工作和家庭間的平衡，把自己放在一個決策者的角色。選角過程中她發現，新生代演員常常在還沒被完整訓練好的時候就被推出來拍戲，「希望演員多多充實自己，前製作業準備更多，在拍戲過程就會更順利」。

最後尤慧婷也希望有「試鏡選角類的獎項」，可以鼓勵這些工作人員。（編輯：張雅淨）1131218