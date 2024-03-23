花燈製作列竹市無形文化資產 98歲蕭在淦為保存者

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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）「新竹市無形文化資產審議會」日前審議通過登錄「花燈製作」為竹市無形文化資產，認定高齡98歲藝師蕭在淦為保存者。竹市文化局說，已累計登錄7項傳統工藝類無形文化資產。

根據文化部新聞稿介紹，新竹最熱鬧北門城區每年定期舉行廟會中，花燈是重頭戲之一，1926年出生於新竹市的蕭在淦，受到住家附近長輩手工製作花燈影響，逐漸產生興趣，並嘗試用紙張糊出珍愛的童玩物件。

蕭在淦結婚後與妻子一同經營小商鋪，閒暇之餘會幫朋友作紙紮，後來在朋友請託下幫忙製作花燈，1991年起連續3年獲得新竹都城隍廟花燈競賽首獎，並獲頒城隍廟「金門保障」復刻版匾額。

蕭在淦的花燈將民間傳統物象、故事，賦予巧思，推陳出新，1996年榮獲台北市中正紀念堂燈會比賽「社會組第1名」，也連續多年受邀製作大型傳統花燈，聲名逐漸遠播，作品甚至到國外燈節展出。

新竹市政府文化局今天發布新聞稿表示，傳統手工製作的花燈是多種技法、工藝、裝飾技巧、材料製作的綜合藝術，新竹市無形文化資產審議會日前審議通過，登錄「花燈製作」為傳統工藝、並認定蕭在淦為保存者之議題提出審議。

文化局指出，蕭在淦長年精研花燈製作，獲獎無數，其根據時事製作故事燈，透過花燈記錄時代軌跡，高齡98歲的他在花燈藝術方面孜孜不倦投入其中，以技藝傳承時代精神，是後輩學習典範。

文化局說，竹市已登錄7項傳統工藝類無形文化資產，包括木雕、漆藝、玻璃傳統技藝、螺鈿工藝、傳統建築彩繪、古琴製作及花燈製作。（編輯：方沛清）1130323