常勝前進布魯塞爾圖書博覽會 分享「閻鐵花」創作

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（中央社記者王寶兒台北4日電）法語為比利時官方語言之一，布魯塞爾圖書博覽會觀察法語市場對漫畫需求增加，今年首度將漫畫納入活動主軸，漫畫家常勝今年在歐洲推出法文版「閻鐵花」，也將在布魯塞爾圖書博覽會分享創作。

布魯塞爾圖書博覽會自1969年成立，為比利時規模最大的圖書活動之一，每年匯集出版業界的所有專業人士，包括作家、插畫家、出版商、發行商等，2023年吸引超過300個單位參展，有超過8萬人參與盛會。

常勝今年在歐洲推出法文版「閻鐵花」Yan第1集，今年在文化內容策進院與法國數位漫畫平台Mangas.io的合作促成下，受邀參與布魯塞爾圖書博覽會大會講座，也將在「漫畫主題展區」（Le Quartier Manga）中於文策院的T-Manga展位和「閻鐵花」法國出版社展位舉辦新書簽售會。

大會講座中，常勝將接受主持人採訪講述個人創作經歷，也參與座談與2名歐洲漫畫家探討日本漫畫對創作的影響。常勝透過新聞稿表示，台灣漫畫多元且具有能量，近幾年在政策扶植下，在國際市場的輪廓似乎也漸漸成形，能夠在法文市場當地舉辦新書發表，意義重大。

文策院此次在T-Manga展位也聯合多家法國出版社，展售超過15部以上法文版台灣漫畫作品，文策院也藉由商務交流會議，推介Taiwan Comic City線上試閱型錄上的台灣漫畫，以及與中華動漫出版協進會Taiwan IP Showcase網站合作授權的輕小說作品，尋求跨域合製機會。

文策院院長盧俊偉表示，近年文策院積極在法國巴黎、日本東京、泰國曼谷及韓國首爾等地舉辦台灣漫畫與作品的推介活動，推動商務交流，與在地通路建立合作關係，期望能將台灣精彩的作品與創作者推上國際舞台，讓台漫作品走入國際市場，深化台灣文化內容的國際影響力。

布魯塞爾圖書博覽會即日起於比利時展出至7日。（編輯：陳政偉）1130404