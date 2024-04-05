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親子音樂劇「敲敲莎士比亞」 邀台中親子同樂

2024/4/5 11:51
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（中央社記者邱祖胤台北5日電）當莎士比亞遇見打擊樂，音樂與戲劇的火花四射，由「玎酉擊樂」和「玉米雞劇團」聯手推出親子音樂劇「敲敲莎士比亞」，5日至7日一連3天在台中國家歌劇院小劇場演出。

根據主辦單位發布新聞稿，「玎酉擊樂」與「玉米雞劇團」期待透過結合音樂和戲劇的元素，讓莎士比亞經典經由擊樂的演繹，為大小觀眾帶來更多歡笑，打破大家對於擊樂演出、兒童親子劇、甚至是對莎劇的想像，為觀眾創造出獨特的劇場體驗。

「玎酉擊樂」團長陳玟玎表示，2020年開始樂團展開一系列的兒童擊樂音樂會，以大眾熟悉的旋律，結合多樣化的打擊樂器，搭配說書人唱作俱佳的表現，以及數位媒體的視覺體驗，啟發兒童對音樂的興趣，這次更進一步與玉米雞劇團合作，嘗試從經典改編出發，希望透過結合親子喜劇的演出，帶給觀眾更多元的擊樂感受。

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「玉米雞劇團」藝術總監涂也斐表示，2021年玉米雞作品「莎士比亞的童言童語」，在台北兒藝節以環境劇場的形式首演後，便善用演員與觀眾現場互動，以及密集流暢的肢體幽默，刷新觀眾耳目。這次「敲敲莎士比亞」則是在原有的基礎上加上豐富的音樂表演，不只讓觀眾年齡向下延伸，更擴展至熟悉音樂卻對劇場陌生的觀眾，讓藝術形式多元融合，增加藝術在生活中的流動。

「敲敲莎士比亞」是以莎劇為基礎創作的互動式親子劇，結合包含「哈姆雷特」、「羅密歐與茱麗葉」、「威尼斯商人」、「仲夏夜之夢」等膾炙人口的故事，從莎士比亞的生平開始介紹，結合打擊樂巧妙靈活的編曲，佐以古典、流行樂、世界童謠等等耳熟能詳的曲目，讓大小觀眾在看戲的過程中認識莎士比亞，也沉浸在音樂的音符與節奏裡。（編輯：陳政偉）1130405

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