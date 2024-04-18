國藝會新人新視野專案 3藝術家獲贊助巡演

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）國藝會「表演藝術新人新視野創作專案」邁入第16屆，今年支持3名藝術家温其偉、賴耘琪及黃品媛，以馬戲、舞蹈、戲劇表演形式，創作3支全新作品，4月底起北中南巡迴演出。

國家文化藝術基金會今天舉行企業媒體餐敘，董事長林淇瀁（向陽）表示，「對年輕人好，就是對國家好，他們是國家未來的主人，等他們成長了，也會繼續幫助下一代」，期待透過國藝會平台讓新生代藝術家完成創意，也感謝長期贊助藝文的企業。

新人新視野自2008年啟動至今，陸續扶植66名新銳創作者、共82件作品產出。支持35歲以下音樂、舞蹈、戲劇的青年創作者，提供創作經費，也將創作成果推入國家表演藝術中心所屬的3館演出，挹注製作與行銷推廣資源。

今年獲贊助的3名年輕創作者各有所長。具備馬戲、舞蹈背景的導演温其偉，透過作品「流逝的粒子」，巧妙融合舞蹈、雜耍、Tricking及空翻形式，透露出生命中面對的不同挑戰。以3名舞者代表3個人生不同階段，在斜坡裝置上展現高難度動作，猶如城市漫遊者，在水泥叢林中激盪出生活悲喜交雜的樂章。

編舞者賴耘琪4歲開始學舞，畢業後在風格各異的舞作融入她獨到的舞動技法受到矚目。這幾年「頭髮」更成為她舞蹈中的重要元素，在視覺上製造極大的張力。在作品「引」中除了肢體的進化發展，「頭髮」不再限於身體的延伸，更與舞台裝置連結，創造出舞蹈肢體的奇幻美學。

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身兼導演、文本構作的黃品媛則帶來作品「開往希望鎮的夕陽列車」，刻劃2個90後的年輕人在搭上前往美好未來的希望鎮列車後，不斷回憶起過往各種努力卻無法獲得成就的挫敗感，漸漸地發現這是1輛永不停站的列車，兩人逐漸忘卻上車初衷，面臨是否還要前往希望鎮的抉擇。

「16th新人新視野」自4月底將陸續於兩廳院實驗劇場、衛武營國家藝術文化中心繪景工廠及台中國家歌劇院小劇場，串聯國表藝3場館進行正式演出。（編輯：管中維）1130418