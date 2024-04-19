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富邦美術館5/4開幕 普立茲克建築獎得主在台首作

2024/4/19 15:53（4/19 16:19 更新）
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（中央社記者葉冠吟台北19日電）歷時近10年籌備，位於台北市信義區A25園區的富邦美術館將於5月4日開幕，由普立茲克建築獎得主皮亞諾及其工作室RPBW與姚仁喜大元建築工廠共同設計監造，也是RPBW在台灣首件設計作品。

被譽為建築詩人的皮亞諾（Renzo Piano），擅長利用自然採光設計為藝術體驗創造氛圍，為空間注入自然元素，同時關注與環境的和諧共存，其代表作包括巴黎龐畢度藝術中心、瑞士黎恩貝耶勒基金會、紐約時報大廈、紐約惠特尼美國藝術博物館等。

富邦美術館館長翁美慧透過新聞稿分享，邀約國際建築大師皮亞諾過程並非易事，最終令他決定參與的原因，是集團在台北市中心精華地段打造3000坪美術館回饋社會的初心。

美術館樓高5層，無間隔的挑高開放空間，使藝術品在其中擴延，與空間激盪出飽含張力的對話。1樓「水景展廳」採玻璃帷幕設計，使其具備穿透與輕盈，將室內空間延伸至室外，人們路過便能欣賞藝術品。

3樓「日光展廳」和「星光展廳」採天窗設計，將陽光折射至室內，藉由過濾紫外線與全遮光等不同捲簾，使藝術品在調節過的自然光下完美展現，帶領觀者進入創造共感的現場，感受自然光所營造的光譜與色彩樣態。

而在白色建築上方，鮮明紅色吊臂是富邦美術館外觀亮點，不僅作為洗窗機使用，也可配合室外展出懸吊大型藝術裝置，展現創新動能。而美術館建築前方留設大面積開放廣場及公共藝術設置，打破室內與室外界線，讓整座城市成為藝術的畫布。（編輯：龍柏安）1130419

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