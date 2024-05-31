屏東8名青年藝術家聯展 6/1屏東美術館導覽

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東縣政府邀集8名在地青年藝術家，在屏東美術館舉辦「勻勻仔：沒有速度差」展覽，作品涵蓋繪畫、雕塑、裝置藝術及攝影等多種形式，6月1日辦理藝術家導覽與座談分享。

策展人張碩尹表示，展覽主要呈現當代藝術創作多元面向，除關注青年藝術創作量能外，展出每件作品皆在某些層面回應屏東地方特性；期待透過彼此藝術切磋，建構出屏東藝術發展新篇章。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，今年首次辦理屏東青年藝術家徵件計畫，參展者都是在地藝術家，包括江俊毅、宋家慶、郭姵汝、陳妍品、黃見達、黃振峰、磊勒丹．巴瓦瓦隆、蔡育昕，以各自擅長領域與創作手法呈現獨特視角，也傳遞自我生命歷鍊，希望藉此平台鼓勵青年藝術家提升創作量能。

文化處指出，專攻媒體藝術和電子工程的江俊毅，作品橫跨科技藝術、視覺、裝置藝術和生物藝術，並探討環境、生態、動物和科學等議題，展現對當代社會和人類與自然之間關係的思考和關注。

排灣族藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆，作品以「人，世界」為主題，將排灣族傳統雕刻中的圖騰符號透過現代顏色、塗鴉方式，呈現出人的各種形貌，描述人在成為真正的萬物之靈以前，必經的荒謬奇幻之旅。

蔡育昕的「宿舍地圖」以雕塑手法將求學時居住的宿舍空間立體化，藉作品傳遞生命經驗；黃見達攝影作品「秋鳳阿媽」，陪著88歲的阿媽走訪口述故事記憶，透過作品留下珍貴親情回憶。

「勻勻仔：沒有速度差」參展作品有20多件，25日起在屏東美術館102、103展覽室展出，6月1日下午2時有藝術家導覽與座談分享，展期至6月30日止。（編輯：孫承武）1130531

屏東縣政府邀集8名在地青年藝術家舉辦聯展「勻勻仔：沒有速度差」，其中排灣族藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆（圖）的作品以「人，世界」為主題，將排灣族傳統雕刻中的圖騰符號透過現代顏色、塗鴉等方式，呈現人的各種形貌。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月31日