廖偉棠小說「末日練習」 告別回不去了的香港

（中央社記者邱祖胤台北1日電）詩人、作家廖偉棠近年從香港移居台灣，依然創作不輟，近期出版短篇小說集「末日練習」，廖偉棠說，他透過小說「告別」，也書寫「回不去了」的香港。

「末日練習」新書分享會今天在台北永樂座書店舉行，廖偉棠與作家張惠菁對談。

廖偉棠表示，這本小說的主題就是告別，幾乎每一篇都有告別，但他以前不太在乎告別這回事，總是裝得很灑脫，但自從當爸爸以後，特別不捨得這個人世，總覺得要活久一點，要看到孩子長大。

廖偉棠表示，他有想過有一天兒子會看到這些作品，裡面都有他們的痕跡，感覺這次的作品就算沒有任何讀者，但只要兒子會讀，他就很滿足了。

不過廖偉棠笑說，兒子讀這些作品很費勁，因為兒子自認中文不好，像是讀最後一篇時，乾脆就把文章用AI翻成英文，廖偉棠自己也看了，竟發覺英文好像比中文還好，無意中把它乾淨俐落化了。

廖偉棠也提到，他最想要的文學是非功利性的，不必非達到什麼目的不可，但詩真的很難做到，感覺一定要通過詩去抵抗一些很難抵抗的東西，尤其這幾年香港的狀況，他作為一個從香港來到台灣的詩人，對香港的責任感超大，好想在詩裡找到一些答案。

廖偉棠說，他在寫小說時，也把香港寫在裡面，算是跟香港完成告別，雖然他也曾自問「我的小說真的能夠改變什麼嗎」，後來了解很多香港小說家已通過小說留下某一個時候的美好香港，而他小說裡的香港就是存在頹敗的一邊，真的回不去了。

張惠菁分享，這本書的關鍵字就是告別與不忍，裡面的故事會讓她聯想到唐人傳奇，許多人會喜歡唐人小說，因為它篇幅不長，呈現荒敗與繁華並存的狀態，令人著迷，「末日練習」也有這樣的迷人之感。

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張惠菁說，文學是超越時間的，她在「末日練習」讀到一些不太受限於某種目的的故事，敘事上沒有非達到某種目的不可，讓她覺得有唐人傳奇的味道，而且超越了時空。

廖偉棠是詩人、作家、攝影家，曾獲香港青年文學獎、香港中文文學獎、台灣中國時報文學獎、聯合報文學獎及香港文學雙年獎等，香港藝術發展獎2012年年度藝術家，2018年起定居台灣。（編輯：郭諭儒）1130601