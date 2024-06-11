亞洲日舞影展8月登場 創辦人盼國際影人愛上台灣文化

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（中央社台北11日電）亞洲日舞影展8月登場，創辦人林士斌、吳采頤、廖炳坤分享，去年在台灣辦完首屆亞洲日舞影展後，不少國際影人難忘觀眾的互動性，未來盼國際影人除關注台灣作品，也愛上台灣文化與生活。

「日舞影展」由影星勞勃瑞福（Robert Redford）從1984年創辦後成為全球重要的獨立製片電影節，而串流平台Twitch創辦人林士斌、音效技術公司Ambidio創辦人吳采頤和共享辦公室Future Ward創辦人廖炳坤，從去年開始在台灣舉辦「亞洲日舞影展」，邀請國際影人來台灣交流，他們接受中央社記者專訪，分享引進過程以及未來期待。

林士斌表示，當時想把亞洲日舞影展引進台灣是認為台灣的藝術很有力量，希望夠透過日舞影展讓更多觀眾或影人認識台灣，而去年在3個月內從零到完成整個影展，台灣的創作能量與品質都讓官方非常驚豔，「日舞影展是獨立藝術，能用不同聲音說不同的故事，在台灣也可以說任何話題，這是日舞很重要的精神。」

吳采頤回憶接到林士斌邀請是半夜，她笑說：「那時候是半夜2點多，他很少打電話給我，我想這個電話應該要接。他問我覺得在台灣舉辦亞洲日舞怎麼樣，我說還不錯呀，隔幾天就發現他真的簽下來了，就只有上賊船的感覺。」

吳采頤表示，3名創辦人都希望善用自己的優勢把外部人才引進台灣，「台灣新浪潮電影對國際獨立電影來說影響仍非常大，像去年邀請廖慶松、杜篤之，都讓大家很開心能認識他們本人。」

廖炳坤表示，不少國際影人去年原本擔心台灣觀眾文化不同，「但他們來了發現觀眾互動性很好，可以感受到每個人真的想交流，問答環節也都很熱烈。」

吳采頤笑說，去年辦完後，不少國際影人今年也表達想來的意願，或許去年的派對場次多，每個人在放鬆的場合更能自在交流，變成了朋友也會有未來更多合作計畫，「我們希望大家有更多接觸，就會變成一種嘉年華。」

除了影展本身，林士斌更希望讓國際影人真的愛上台灣，「讓他們知道台灣有什麼有趣的東西，不只是關於電影，也要讓他們有其他連結，他們未來會想到台灣，也會介紹給別人。」

今年活動除了影展講座、大師講堂，主辦單位也希望擴大影展的時間，或許從電影連結到文化，讓國際影人也有更多台灣體驗。1130611