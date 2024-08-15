瓶頸歌手遇隨時聽見樂音女孩 音樂劇探內心旋律

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）全民大劇團療癒音樂劇「腦內失控的iTunes」明天首演，今天舉辦彩排記者會，曝光兩首精彩歌曲，全劇靈感來自國外醫師著作案例，讓隨時聽得見音樂的女孩遇上瓶頸歌手。

全劇編導謝念祖分享，故事創意發想自醫師奧立佛．塞克斯（Oliver Sacks，又譯：奧立佛．薩克斯）著作、「腦袋裝了2000齣歌劇的人」裡的案例，有名醫師走在路上被雷擊，開始瘋狂熱愛音樂、彈鋼琴，產生典型的「後天性學者症候群」。

謝念祖改編的音樂劇聚焦於1名遭遇雷擊後忽然能聽到源源不絕旋律的女孩（林逸欣飾），及1名陷入創作瓶頸的偶像歌手（林俊逸飾），兩人在身心科醫師（呂紹齊飾）幫助下，逐步找回屬於自己的旋律。

為增強戲劇效果和趣味性，女主角更增加了同手同腳的代償性後遺症設定，同時也想融入人如何與疾病共存的觀點。

首次挑戰音樂劇的林逸欣有豐富演出經驗，更會多項樂器包含鋼琴、電吉他、古箏及小提琴等，也將在舞台上一展才華。她笑說，原本覺得劇本題材新穎又與音樂相關，才答應參演，但她本以為會像迪士尼公主般漂亮唱歌，沒想到故事越來越悲傷，打趣說是「誤上賊船」。

林逸欣感謝林俊逸、呂紹齊、巴鈺等音樂劇前輩協助，包容她初期排練忘詞、走位錯誤的難題，幸好慢慢進步，但現在最難克服的是笑場，她開玩笑控訴大家都太放鬆、常即興耍寶，讓她也忍不住臨時加了段模仿搞怪，竟成功被劇組保留。

曾在「超級模王大道」奪冠的林俊逸，也會在劇裡一展擅長聲音模仿、搭配快速換裝，他透露將會模仿劉文正、高凌風、費玉清，還有1人是從沒表演過的，「有這個新的模仿，是因為怕依現場觀眾的年齡會不認識前面3個！」

由於全劇以大量音樂為主題，劇團特別邀請C MUSICAL藝術總監張芯慈與韓國編曲羊智海跨國合作，一同為「腦內失控的iTunes」完成音樂設計，讓現代流行樂能與古典樂完美結合；另外，劇組諮詢精神專科醫師馬大元及生物科技學教授謝仁俊，為劇本做足功課。

「腦內失控的iTunes」將於16日至18日在台北城市舞台連續演出3天。（編輯：管中維）1130815