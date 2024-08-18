嚐劇場以小雨滴亮相 愛丁堡藝穗節展開驚奇冒險

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（中央社記者簡玉晴倫敦18日專電）嚐劇場（Bon Appétit Theatre）參加2024愛丁堡藝穗節台灣季，帶來創新且非語言性的作品「小雨滴」（Little Drops of Rain），於8月1日至25日間演出。

「小雨滴」為嚐劇場的原創故事，講述小女孩Hope生活在乾旱的時代，偶然間遇見一朵從水工廠逃出的小烏雲和小雨滴，展開了一場充滿想像力的奇幻旅程。該劇運用了擬聲和操偶技術，帶領觀眾隨著主角一起經歷冒險。

作品編導兼演出成員之一的洪信惠說，選擇將「小雨滴」從台灣帶來愛丁堡，主要是因為這部作品的彈性，她希望以跨越語言的方式來做親子劇場，傳達的是平權的概念。

嚐劇場成立至今已邁入第七個年頭，洪信惠認為是時候向海外拓展。她提到，台灣跟當地家長的反應其實很不同。台灣的觀眾較為冷靜，而這裡的孩子則是想笑時便會放聲大笑。

洪信惠觀察到，這裡的家長經常與孩子一起探索，在有較大聲響時摀住孩子的耳朵。她對其中一位家長的回饋印象深刻，對方稱讚這部作品的軟硬適中，能夠留給孩子自行咀嚼的空間，去吸收作品的內容。

洪信惠說，偶戲一直是自己很喜歡的表演媒介，這部作品使用了許多日常的物件來製造聲音。儘管去除了作品的語言性，但她利用鮮明的故事線，留給觀眾大量想像的空間。

另外，洪信惠特意用「帽子」與「雨鞋」兩種物件，來象徵劇中主角作為人類的形象。她說，其實靈感來自於小時候常跌倒的經驗，摔跤前腦袋與身體不同步的感覺，啟發她將主角分為兩個部分，過程中奔跑時可以分離的更好、延展與不斷地拉寬。

團中擔任擬聲藝術家（Foley Artist）陳晏如，原本學的是電影後期製作，但在一次與嚐劇團合作後，決定一起繼續發展並由後製轉往台上演出，帶領小朋友發現聲音的來源。

陳晏如說，受到露營概念的啟發，這次劇中許多器材與道具都是以輕裝為主，許多器材為折疊式。雖然已經是精簡再精簡，洪信惠也說到演員們大多行李空間，仍是留給道具。

場地的不同也是劇場需要克服的難關之一。陳晏如提到，儘管愛丁堡的場館有高品質的音響設備，但過多的電流干擾讓以「聲音」為亮點的嚐劇場成員傷透腦筋。每一場表演後，劇團成員們都會討論如何調整設備，確保最佳演出效果。

雖然這部劇沒有語言，洪信惠也特意模糊當中的文化性。但她說，主角的孤獨感設定，與她在過程中不斷遇見烏雲與鐵鍋等角色，其實隱晦地呼應台灣是座小島，必須抱持開放，不斷與世界溝通及交流。（編輯：陳承功）1130818

「小雨滴」為嚐劇場的原創故事，小女孩Hope生活在乾旱的時代，在偶然間遇見一朵從水工廠逃出的小烏雲和小雨滴，並展開了一場充滿想像力的奇幻旅程。圖為嚐劇場在台灣的首演。（58kg提供）中央社記者簡玉晴傳真 113年8月18日

偶戲為洪信惠很喜歡的表演媒介，這部作品使用日常的物件來製造聲音。儘管去除了作品的語言性，但她利用鮮明的故事線，留給觀眾大量想像的空間。（Lucas Chih-Peng Kao提供）中央社記者簡玉晴傳真 113年8月18日